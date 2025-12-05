Caminhoneiro embriagado bate o veículo na porta da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã dessa quarta-feira (3/12), um caminhoneiro que dirigia embriagado e perdeu o controle do veículo no km 413 da BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. O motorista acabou colidindo na traseira de um carro com quatro ocupantes e, na sequência, tombou o caminhão dentro do estacionamento da própria base operacional da PRF.

Segundo a corporação, agentes estavam na unidade quando viram o conjunto veicular, formado por cavalo-trator e semirreboque, descendo a rodovia de forma desgovernada. O caminhão atingiu um Gol pela traseira, arremessando-o contra outro caminhão que seguia no sentido contrário.

No local, a equipe constatou que os quatro ocupantes do carro estavam feridos, sendo dois em estado mais grave. Bombeiros e Samu foram acionados e encaminharam as vítimas ao Hospital Regional de Patos de Minas.

O caminhoneiro não sofreu ferimentos, mas apresentava vários sinais de embriaguez, como fala arrastada, odor etílico e dificuldade de equilíbrio. O teste do bafômetro apontou 0,70 mg/L, configurando crime de trânsito. Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica por volta das 7h da manhã e disse que transportava ração do interior de São Paulo para Patos de Minas.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil.