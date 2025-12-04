Identificados os corpos de três pessoas mortas em acidente na BR-251
Vítimas estavam em um Corsa, que viajava de Alagoas para São Paulo. A chuva contribuiu para o acidente
Foram identificados os corpos das três pessoas que morreram no grave acidente envolvendo um Corsa e uma carreta carregada de madeira, ocorrido na manhã desta quinta-feira (4/12), na BR-251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas.
As três vítimas eram ocupantes do Corsa, que havia saído de Arapiraca (AL) em direção a São Paulo (capital), onde moravam. Os corpos serão levados nesta sexta-feira (5/12) para o sepultamento.
O acidente aconteceu por volta das 06h45 no KM 456 da BR-251, a cinco quilômetros da entrada para o distrito de Catuni (município de Francisco Sá).
Conforme informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corsa, que viajava no sentido Salinas/Francisco Sá, colidiu com a carreta, que seguia em sentido contrário.
Com o choque, os dois veículos foram arremessados em uma ribanceira. Chovia no momento do acidente e havia muita neblina.
Os três ocupantes do Corsa — o condutor do veículo e mais duas mulheres — tiveram mortes instantâneas. Os corpos ficaram presos às ferragens, sendo retirados e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros, onde foram identificados apenas no final da tarde desta quinta-feira e liberados para a funerária.
O motorista da carreta, de 57 anos, que viajava do Mato Grosso para Ninheira (Norte de Minas), não teve ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local do acidente.