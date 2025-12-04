Polícia encontra plantação de maconha em estufa no interior de Minas
A estrutura montada em uma casa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tinha iluminação e ventilação próprias para acelerar o crescimento das plantas
compartilheSIGA
Uma estufa de cultivo de maconha foi descoberta em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (3/12), a partir de um denúncia feita à pela Polícia Militar. Uma pessoa foi presa e outra é procurada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A operação aconteceu no Bairro Morada Nova, zona oeste da cidade. A estrutura montada em uma casa tinha iluminação e ventilação próprias para acelerar o crescimento das plantas. O cultivo tinha o cuidado de marcar as plantas e 26 pés foram apreendidos.
Leia Mais
Vasos e equipamentos foram apreendidos. O homem preso é o responsável pela casa, mas a PM não deu informações sobre a atividade e o que o suspeito teria dito sobre o local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Polícia Civil investiga o caso.