PLANTIO IRREGULAR

Polícia encontra plantação de maconha em estufa no interior de Minas

A estrutura montada em uma casa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tinha iluminação e ventilação próprias para acelerar o crescimento das plantas

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
04/12/2025 18:19

Polícia encontra plantação de maconha em estufa
Polícia encontra plantação de maconha em estufa crédito: Divulgação/PMMG

Uma estufa de cultivo de maconha foi descoberta em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (3/12), a partir de um denúncia feita à pela Polícia Militar. Uma pessoa foi presa e outra é procurada.

A operação aconteceu no Bairro Morada Nova, zona oeste da cidade. A estrutura montada em uma casa tinha iluminação e ventilação próprias para acelerar o crescimento das plantas. O cultivo tinha o cuidado de marcar as plantas e 26 pés foram apreendidos.

Vasos e equipamentos foram apreendidos. O homem preso é o responsável pela casa, mas a PM não deu informações sobre a atividade e o que o suspeito teria dito sobre o local.

A Polícia Civil investiga o caso.

