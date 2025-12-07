Assine
Óleo derramado leva carros a derraparem em rua de BH

A mancha de óleo se estende por mais de um quarteirão na rua Haiti, no bairro Sion

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
07/12/2025 10:30

Carros derrapam na rua Haiti, no bairro Sion, devido a presença de óleo na via
Carros derrapam na rua Haiti, no bairro Sion, devido a presença de óleo na via crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A Press

Carros enfrentam dificuldade em subir a rua Haiti, Bairro Sion, região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (07/12). Isso porque um caminhão passou derramando óleo por mais de um quarteirão, próximo à rua Patagônia, levando veículos que trafegam na via a derraparem.

Imagens capturadas por uma câmera de segurança mostram vários carros com dificuldade de subir e até mesmo deslizando rua abaixo.  

Devido ao risco de acidente, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado. No momento, eles aplicam serragem na rua para, depois, raspar a mistura e garantir a segurança dos motoristas. 

Matéria em atualização

