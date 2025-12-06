Assine
INTERNADOS

Motorista atropela três pessoas e foge no interior de MG

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas. O atropelamento aconteceu em Alfenas, no Sul de Minas

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
06/12/2025 19:36

Local precisou ser isolado para resgate seguro das vítimas
Local precisou ser isolado para resgate seguro das vítimas crédito: Divulgação/Polícia Militar

Três pessoas ficaram feridas depois de serem atropeladas no Centro de Alfenas, no Sul de Minas, na noite de sexta-feira (5/12). Depois do acidente, o motorista responsável fugiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente aconteceu na esquina entre as ruas Tiradentes e Gaspar Lopes. Conforme os registros, um homem e duas mulheres foram atropelados quando o condutor do carro virava na Tiradentes e os pedestres estavam na via.

O homem foi socorrido com ferimentos graves, enquanto as mulheres apresentavam inchaços na cabeça e múltiplos ferimentos pelo corpo. O acidente provocou uma grande aglomeração de pessoas, e o local precisou ser isolado para o resgate seguro das vítimas.

Conforme os registros, os bombeiros e as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram avaliações e atenderam os feridos com controle de hemorragias, imobilizações, higienização dos ferimentos e estabilização.

As três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Alzira Velano para avaliação médica e continuidade do atendimento. Não há novas informações sobre o estado de saúde do grupo.

Até o momento, o motorista responsável pelo acidente não foi encontrado. As causas e circunstâncias do acidente seguem em investigação.

