VALE DO RIO DOCE

MG: corpo de mulher é confundido com animal e atropelado várias vezes

Vários veículos passaram por cima do corpo de uma mulher na rodovia MGC-381, nas proximidades de Governador Valadares

AP
Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
Repórter
05/12/2025 19:52 - atualizado em 05/12/2025 20:13

Motoristas atropelam corpo de mulher na estrada, acreditando se tratar de animal morto
Motoristas atropelam corpo de mulher, acreditando ser animal morto na estrada crédito: FreePik

Um motorista atropelou o corpo de uma mulher que estava às margens da rodovia MGC-381, nas proximidades do km 105, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite dessa quarta-feira (3/12).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o corpo - possivelmente de uma mulher em situação de rua - já apresentava sinais de ter sido atingido anteriormente quando os policiais chegaram ao local, por volta das 20h30. 

O motorista - um homem de 51 anos - relatou que dirigia pela rodovia no sentido Mantena (MG), com destino a Governador Valadares (MG), quando passou por cima de algo que estava na pista e foi lançado para a contramão. Chovia no momento da ocorrência. Ele afirmou que acreditou se tratar de um animal morto e que, ao retornar para verificar o que havia acontecido, percebeu que se tratava de um corpo e acionou a polícia. A testemunha destacou ainda que viu outros veículos passarem por cima do corpo da mulher.

 

De acordo com o boletim de ocorrência, não foram encontrados documentos junto ao corpo, o que impossibilitou a identificação da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares.

Tópicos relacionados:

acidente atropelamento minas-gerais pmmg policia

