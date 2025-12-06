Assine
Colisão frontal na MG-431 deixa três feridos em Pará de Minas

Entre as vítimas do acidente no Bairro Padre Libério estava uma gestante, que foi encaminhada para a maternidade da cidade

06/12/2025 17:22

Acidente em Pará de Minas (MG) deixa três feridos, entre elas uma gestante crédito: Divulgação/CBMMG

Uma colisão frontal entre dois carros que resultou em capotamento deixou três pessoas feridas, entre elas uma gestante, na manhã deste sábado (6/12) na MG-431, na altura do Bairro Padre Libério, em Pará de Minas (MG), no Centro-Oeste do estado. 

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um homem dirigia no sentido Pequi quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, colidindo com o outro veículo que seguia sentido Pará de Minas. A força do impacto fez com que o segundo carro capotasse.

A condutora do carro atingido, uma gestante, estava acompanhada de outra mulher. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada à maternidade de Pará de Minas, enquanto as outras duas vítimas foram socorridas pelos Bombeiros e levadas à UPA municipal, conscientes e estáveis.

A Polícia Militar também esteve presente, prestando apoio e controlando o tráfego no local.

Tópicos relacionados:

acidente cbmmg centro-oeste-de-minas para-de-minas rmbh samu

