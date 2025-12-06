Colisão frontal na MG-431 deixa três feridos em Pará de Minas
Entre as vítimas do acidente no Bairro Padre Libério estava uma gestante, que foi encaminhada para a maternidade da cidade
compartilheSIGA
Uma colisão frontal entre dois carros que resultou em capotamento deixou três pessoas feridas, entre elas uma gestante, na manhã deste sábado (6/12) na MG-431, na altura do Bairro Padre Libério, em Pará de Minas (MG), no Centro-Oeste do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um homem dirigia no sentido Pequi quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, colidindo com o outro veículo que seguia sentido Pará de Minas. A força do impacto fez com que o segundo carro capotasse.
- Vídeo: carreta tomba, pega fogo e interdita BR-381 na Grande BH
- Motorista bate carro em avenida de BH, derruba poste e foge
A condutora do carro atingido, uma gestante, estava acompanhada de outra mulher. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada à maternidade de Pará de Minas, enquanto as outras duas vítimas foram socorridas pelos Bombeiros e levadas à UPA municipal, conscientes e estáveis.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Polícia Militar também esteve presente, prestando apoio e controlando o tráfego no local.