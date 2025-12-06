Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Motorista bate carro em avenida de BH, derruba poste e foge

Acidente ocorreu na avenida Cristiano Machado, no Bairro Floramar; uma faixa foi interditada e a Cemig, acionada

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/12/2025 11:43

Condutora embriagada destrói poste depois de bater carro na Av. Cristiano Machado, em BH
Condutora embriagada destrói poste depois de bater carro na Av. Cristiano Machado, em BH crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma mulher destruiu um poste de iluminação pública ao bater o carro que dirigia, um Chevrolet Cobalt, na manhã deste sábado (6/12), na Avenida Cristiano Machado. O acidente ocorreu no sentido Aeroporto, no Bairro Floramar, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado chegou por volta de 6h35. Quando as equipes chegaram, a Polícia Militar estava no local. Segundo o Boletim de Ocorrência, logo depois do acidente, a motorista saiu do veículo batido e entrou em outro carro que seguia atrás, fugindo do local.

A colisão derrubou o poste, e a BHTrans foi acionada para controlar o trânsito, deixando apenas uma faixa interditada. A Cemig também foi comunicada para realizar os reparos na rede elétrica.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da motorista. O caso segue sob responsabilidade das autoridades de trânsito e da Polícia Militar.

