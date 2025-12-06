Motorista bate carro em avenida de BH, derruba poste e foge

Uma mulher destruiu um poste de iluminação pública ao bater o carro que dirigia, um Chevrolet Cobalt, na manhã deste sábado (6/12), na Avenida Cristiano Machado. O acidente ocorreu no sentido Aeroporto, no Bairro Floramar, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado chegou por volta de 6h35. Quando as equipes chegaram, a Polícia Militar estava no local. Segundo o Boletim de Ocorrência, logo depois do acidente, a motorista saiu do veículo batido e entrou em outro carro que seguia atrás, fugindo do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A colisão derrubou o poste, e a BHTrans foi acionada para controlar o trânsito, deixando apenas uma faixa interditada. A Cemig também foi comunicada para realizar os reparos na rede elétrica.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da motorista. O caso segue sob responsabilidade das autoridades de trânsito e da Polícia Militar.