PERDEU O CONTROLE

Acidente de trânsito deixa casal preso às ferragens na Grande BH

Acidente derrubou muro de imóvel no bairro Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana. Vítimas foram socorridas e entregue aos cuidados do Samu

Giovanna de Souza
07/12/2025 18:21

Acidente provocou a queda de um muro no bairro Industrial
Acidente provocou a queda de um muro no Bairro Industrial, em Contagem crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um casal ficou ferido depois que o homem perdeu o controle do carro que dirigia e bateu contra um muro na Rua Elias Perpétuo Oliveira, Bairro Industrial, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (7/12).

As vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros. Informações da corporação dão conta que a mulher reclamava de dores nas pernas e no braço direito. Os militares constataram uma possível fratura de úmero – osso que conecta o ombro ao cotovelo. 

Conforme a Polícia Militar, ambas as vítimas tiveram escoriações e sangramentos. Dados preliminares da polícia indicam que o acidente provocou vazamento de gasolina, que foi contido pelos bombeiros. 

O casal foi retirado do carro e entregue aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o atual estado das vítimas. 

Vítimas foram retiradas do veículos e entregues aos cuidados do Samu
Vítimas foram retiradas do veículos e entregues aos cuidados do Samu Divulgação/Corpo de Bombeiros

De acordo com imagens divulgadas pelos bombeiros, o muro derrubado fazia parte de uma quadra de esportes. 

A Prefeitura de Contagem foi procurada para esclarecimentos sobre uma possível vistoria no muro atingido no acidente e informou que a Defesa Civil e a TransCon, empresa de trânsito municipal, não foram acionados para a ocorrência. 

A ocorrência segue em andamento. 

