Um micro-ônibus colidiu contra o muro da sede da Receita Federal, na Avenida do Contorno, após atravessar o canteiro central e cruzar três faixas da contramão. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (5/11), próximo ao cruzamento com a Avenida Olegário Maciel, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ninguém se feriu.

Segundo funcionários da empresa dona do micro-ônibus, o veículo descia a Avenida do Contorno no sentido Savassi quando aconteceu o acidente. O coletivo não tinha passageiros, estando apenas o motorista no interior do veículo.

Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou ter sido acionado para o local, mas o condutor recusou atendimento.

O veículo ficou atravessado sobre a calçada e ocupou uma das faixas da via, enquanto a chegada da perícia era aguardada, o que provocou lentidão no trânsito. Uma equipe da BHTrans esteve no local para ajudar na ocorrência.

