INCÊNDIO EM GALPÃO

Nove cães são resgatados de incêndio em BH

Animais estavam na parte superior do galpão de materiais de construção que pegou fogo na noite desse sábado (6) e foram entregues à responsável

Melissa Souza
07/12/2025 13:40

Nove cachorros foram resgatados de um incêndio que ocorreu na noite desse sábado (6/12), em um depósito de material de construção no bairro Santo André, em BH
Nove cachorros foram resgatados de um incêndio que ocorreu na noite desse sábado (6/12), em um depósito de material de construção no bairro Santo André, em BH

Nove cachorros foram resgatados de um incêndio que ocorreu na noite desse sábado (6/12), em um depósito de material de construção situado na Rua Mendes de Oliveira, no bairro Santo André, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) atuou na ocorrência e resgatou os animais que moravam no local, entregando-os para a responsável identificada no local.

De acordo com o CBMMG, os militares encontraram no galpão grande carga de materiais combustíveis, como tintas, solventes e tíner, o que favoreceu a rápida propagação das chamas e o aumento de calor do ambiente.

Segundo informações colhidas no local pelos bombeiros, o incêndio teve início durante um serviço de soldagem, quando faíscas atingiram a rede elétrica interna e provocaram ignição imediata, e a tentativa de contenção inicial por populares não foi suficiente.

Os militares realizaram o isolamento da área, a montagem de linhas de combate e a aplicação de técnicas de ataque direto e resfriamento. Cerca de 15 mil litros de água foram utilizados nas ações de combate e rescaldo.

Devido à presença de cabos energizados caídos sobre a via, equipes da concessionária de energia foram acionadas e realizaram o desligamento da rede para garantir a segurança dos profissionais em operação.

Os bombeiros permaneceram no local até a eliminação completa dos focos remanescentes. A área foi deixada sob a responsabilidade do proprietário, com apoio da Polícia Militar (PM) e da equipe técnica da concessionária de energia.

A Defesa Civil de BH identificou riscos estruturais significativos, incluindo possibilidade de desabamento da laje, ausência de coluna de sustentação e rachaduras na platibanda. Como medida preventiva, foi determinado o isolamento total do imóvel, assim como do passeio público em frente à edificação.

Os responsáveis foram notificados pelo órgão municipal para manter o isolamento e adotar as providências necessárias para a mitigação dos riscos. Imóveis vizinhos também foram vistoriados, mas não foram constatados danos estruturais nem indícios de comprometimento decorrentes do incêndio.

