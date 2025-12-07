Nove cães são resgatados de incêndio em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Nove cachorros foram resgatados de um incêndio que ocorreu na noite desse sábado (6/12), em um depósito de material de construção situado na Rua Mendes de Oliveira, no bairro Santo André, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) atuou na ocorrência e resgatou os animais que moravam no local, entregando-os para a responsável identificada no local.

De acordo com o CBMMG, os militares encontraram no galpão grande carga de materiais combustíveis, como tintas, solventes e tíner, o que favoreceu a rápida propagação das chamas e o aumento de calor do ambiente.

Segundo informações colhidas no local pelos bombeiros, o incêndio teve início durante um serviço de soldagem, quando faíscas atingiram a rede elétrica interna e provocaram ignição imediata, e a tentativa de contenção inicial por populares não foi suficiente.

Os militares realizaram o isolamento da área, a montagem de linhas de combate e a aplicação de técnicas de ataque direto e resfriamento. Cerca de 15 mil litros de água foram utilizados nas ações de combate e rescaldo.

Devido à presença de cabos energizados caídos sobre a via, equipes da concessionária de energia foram acionadas e realizaram o desligamento da rede para garantir a segurança dos profissionais em operação.

Os bombeiros permaneceram no local até a eliminação completa dos focos remanescentes. A área foi deixada sob a responsabilidade do proprietário, com apoio da Polícia Militar (PM) e da equipe técnica da concessionária de energia.

A Defesa Civil de BH identificou riscos estruturais significativos, incluindo possibilidade de desabamento da laje, ausência de coluna de sustentação e rachaduras na platibanda. Como medida preventiva, foi determinado o isolamento total do imóvel, assim como do passeio público em frente à edificação.

Os responsáveis foram notificados pelo órgão municipal para manter o isolamento e adotar as providências necessárias para a mitigação dos riscos. Imóveis vizinhos também foram vistoriados, mas não foram constatados danos estruturais nem indícios de comprometimento decorrentes do incêndio.