SE BEBER, NÃO DIRIJA!

Vídeo flagra jovem bêbado e sem carteira batendo em carros e fugindo em MG

Motorista de 25 anos colidiu o veículo que dirigia em três carros na cidade de Alvinópolis. Policiais o localizaram e o etilômetro registrou 0,63 mg/L

Wellington Barbosa
07/12/2025 17:10

Uma câmera de segurança flagra momento que jovem bêbado e sem carteira atinge veículos em centro de cidade mineira
Uma câmera de segurança flagra momento que jovem bêbado e sem carteira atinge veículos em centro de cidade mineira crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma câmera de segurança de um posto de combustíveis registrou o momento em que um jovem de 25 anos, bêbado e sem carteira de habilitação, atingiu três veículos estacionados e fugiu a pé nesse sábado (6/12), na Avenida Antônio Carlos, no Centro de Alvinópolis (MG), Região Central do estado.

Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu quatro veículos. Três estavam estacionados quando o condutor de um Fiat Stilo colidiu frontalmente contra um HB20, que foi projetado contra os demais automóveis.

Depois do impacto, o motorista fugiu a pé. A PM realizou buscas e o localizou pouco depois. Ele apresentava ferimentos leves e comportamento alterado. Segundo relato aos militares, havia ingerido bebida alcoólica, usado entorpecentes e admitiu não possuir carteira de habilitação.

O jovem foi levado ao hospital e, na sequência, submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,63 mg/L, configurando crime de trânsito.

A perícia esteve no local e o Fiat Stilo foi removido ao pátio credenciado. Autos de infração foram feitos. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

