ATAQUE DE CÃES

Homem bêbado invade fazenda e é morto por rottweilers

Proprietário da fazenda não estava em casa na hora do ataque e encontrou a vítima caída depois de ouvir gemidos. O caso aconteceu no Vale do Jequitinhonha

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/12/2025 14:57 - atualizado em 05/12/2025 15:01

cachorro da raça rottweiler
Vítima atacada por cachorros da raça rottweiler foi socorrida, mas morreu no hospital (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA) crédito: Imagem ilustrativa / Internet

Um homem de 52 anos foi atacado por cães da raça rottweiler, depois que ele invadiu uma fazenda da zona rural de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, na noite dessa quinta-feira (4/12), e morreu no hospital, na madrugada desta sexta (5/12).

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a vítima estava em alto grau de embriaguez e com ferimentos graves, quando foi encontrada, por volta das 22h, na varanda da casa. 

Aos militares, o proprietário relatou que não estava em casa na hora do ataque, mas, ao chegar ao local, ouviu gemidos da varanda. Ao verificar a situação, encontrou a vítima caída, ensanguentada e com múltiplos ferimentos, resultados de mordidas.

O homem foi reconhecido pelo proprietário da casa e tutor dos cães, porém ambos não tinham parentesco ou grau de amizade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Devido à demora para chegar ao endereço, os próprios militares que atenderam à ocorrência levaram o homem ao Hospital São Bento de Novo Cruzeiro, onde recebeu atendimento médico e ficou em observação durante a madrugada. 

Na manhã desta sexta (5/12), a PMMG foi informada que a vítima morreu na unidade hospitalar. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e o caso segue sob investigação.

De acordo com a Polícia Militar de Novo Cruzeiro, o homem não tinha registros policiais e morava no lado oposto da cidade – o ataque aconteceu na saída de Novo Cruzeiro a Teófilo Otoni, mas a casa onde ele morava era na saída da cidade a Setubinha.

Não havia bares nas redondezas por onde o homem poderia ter ingerido ou comprado bebidas alcoólicas.

