MAUS-TRATOS A ANIMAIS

Denúncia leva a resgate de cachorro maltratado por 15 anos em Minas

Um homem de 27 anos foi preso depois que militares constataram a condição complicada da cadela, que estava desnutrida e em ambiente sujo

Vinicius Lemos - Especial para o EM
03/12/2025 18:54

Denúncia ajuda em resgate de cachorro sob maus-tratos por 15 anos
Denúncia ajuda em resgate de cachorro sob maus-tratos por 15 anos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Uma cadela foi resgatada em situação grave de maus-tratos em um imóvel do Bairro Osvaldo Rezende, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa terça-feira (2/12). O animal é velho e estaria sob maus-tratos há 15 anos, segundo denúncia.

Foi por meio do Disque Denúncia 181 que a Polícia Militar chegou ao local para verificação. A cadela apresentava magreza extrema e estava sem comida e água, presa em um cômodo sujo de fezes e urina.

Um homem de 27 anos foi preso e um vídeo gravado pelos militares mostra a condição complicada do cachorro.

O responsável recebeu multa de R$ 2,5 mil e foi levado à Delegacia de Plantão, onde vai responder por maus-tratos contra animais, crime agravado por se tratar de animal doméstico.

Durante a vistoria, outra cadela foi encontrada na casa. Ela estava em bom estado de saúde e permaneceu no imóvel, mas o tutor foi orientado formalmente sobre os cuidados obrigatórios.

A cadela resgatada foi encaminhada ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia e seguirá para destinação legal após a recuperação.

