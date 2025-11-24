MG: dono de bar é preso após funcionária adolescente passar mal com bebida

Um dono de bar foi preso nesse domingo (23/11) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, suspeito de servir bebida alcoólica a uma funcionária do estabelecimento, uma adolescente de 16 anos. A jovem passou mal, e o local, que não tinha alvará, foi interditado.

Segundo o registro policial, durante a madrugada, militares patrulhavam a Avenida Marabá, perceberam o atendimento do Samu em um bar e pararam para oferecer ajuda. Foi quando souberam que se tratava de uma jovem intoxicada por álcool.

Os profissionais da saúde informaram que ela tinha dificuldade para se equilibrar, além de apresentar olhos vermelhos e vômito. A adolescente não tinha um adulto acompanhando-a no estabelecimento.

O proprietário contou que contratou a adolescente para ajudar no bar aos fins de semana, acreditando que ela era maior de idade e que tinha autorização da família para o serviço.

Ele admitiu que viu a adolescente beber uma dose de bebida alcoólica por volta das 23h15, não a impediu e e reconheceu que não havia controle sobre o acesso da menor ao estoque de bebidas. Mais tarde, por volta das 3h, ela voltou ao bar embriagada, acompanhada de dois rapazes. O próprio comerciante acionou o Samu.

Outra adolescente de 16 anos também estava no local ajudando no socorro.



O dono do estabelecimento foi preso por fornecer bebida alcoólica a menor, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, e levado para a Delegacia de Patos de Minas.

A jovem foi levada ao CAPS AD para atendimento médico.