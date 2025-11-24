Assine
overlay
Início Gerais
MAUS-TRATOS

Cadela é encontrada morta com sinais de agressão em Ouro Preto (MG)

ONG e moradores da cidade manifestaram revolta na redes sociais

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
24/11/2025 13:52

compartilhe

SIGA
x
Cachorro é encontrado morto em Ouro Preto
Cachorro é encontrado morto em Ouro Preto crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma cadela foi encontrada morta no Bairro da Barra, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, nesse domingo (23/11). A suspeita é de que ela foi morta a pauladas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caso foi denunciado à ONG IDDA, Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais de Ouro Preto e Mariana, por uma moradora que estava passando pela região. Ela relatou que parou para resgatar o animal, que já estava morto quando ela chegou.

Nas imagens publicadas pela ONG, é possível ver outro cachorro que permanece o tempo todo próximo ao colega. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (24/11), esse segundo cachorro está com uma pata ferida e foi visto vagando pela cidade.

Leia Mais

A ONG repudiou o ocorrido em suas redes sociais e pediu que a segurança pública do município investigue o caso, exigindo“ medidas e as devidas penalizações” para com os responsáveis. A organização também solicitou aos moradores e comerciantes da região que entrem em contato caso tenham imagens ou alguma informação sobre o ocorrido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso causou revolta nos moradores da cidade, que manifestaram sua indignação nos comentários da postagem feita pela IDDA nas redes sociais. Muitos internautas também cobraram que o poder público tome providências.

Tópicos relacionados:

animais maus-tratos pets violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay