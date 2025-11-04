Assine
DESAPARECIMENTO

Hotel em que desapareceu o cachorro Miguel não tem alvará para funcionar

O cachorro sumiu no dia 22/10 após ter sido hospedado pelo dono para ficar um dia no hotelzinho

RS
Rafael Silva*
04/11/2025 17:01 - atualizado em 05/11/2025 13:44

Cachorro da raça poodle de pelo branco no centro da imagem
O dono tem realizado campanhas nas redes sociais para encontrar o cachorrinho Miguel crédito: Arquivo pessoal

O hotel para pets que abrigava o cachorro Miguel, no Barreiro, em Belo Horizonte (MG), não tinha alvará de funcionamento. A Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) informou ao Estado de Minas que o CNPJ informado não consta no sistema de Alvará de Localização e Funcionamento (ALF).

Uma notificação por falta do documento foi emitida nesta terça-feira (04/11). A fiscalização fará nova vistoria no local.

A reportagem entrou em contato com a dona do hotel para pets, mas não teve retorno. A matéria será atualizada em caso de resposta. 

Desaparecimento do cachorro 

O cãozinho Miguel sumiu numa quarta-feira (22/10), quando estava hospedado no hotel, que fica no bairro Conjunto Ademar Maldonado. 

O jornalista Jaime Pargan, tutor do animal, deixou o cachorro na manhã do dia 21/10, e iria retirá-lo na manhã seguinte, quando os responsáveis pelo hotel entraram em contato com Pargan para informá-lo que o poodle estava bem. Mas, poucas horas depois, quando ele foi buscar o animal, disseram que o animalzinho havia fugido. 

“Eles não souberam explicar como foi o sumiço. Suspeitam que ele tenha pulado o muro”, disse o jornalista. 

A dona do local defendeu-se das acusações feitas pelo dono do Miguel, Jaime Pargan, sobre a omissão dos proprietários nas buscas pelo cachorro, alegou que as afirmações são falsas e um boletim de ocorrência será registrado contra ele. 

O cãozinho ainda não foi localizado. 

