Hotel em que desapareceu o cachorro Miguel não tem alvará para funcionar

O hotel para pets que abrigava o cachorro Miguel, no Barreiro, em Belo Horizonte (MG), não tinha alvará de funcionamento. A Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) informou ao Estado de Minas que o CNPJ informado não consta no sistema de Alvará de Localização e Funcionamento (ALF).

Uma notificação por falta do documento foi emitida nesta terça-feira (04/11). A fiscalização fará nova vistoria no local.

A reportagem entrou em contato com a dona do hotel para pets, mas não teve retorno. A matéria será atualizada em caso de resposta.

Desaparecimento do cachorro

O cãozinho Miguel sumiu numa quarta-feira (22/10), quando estava hospedado no hotel, que fica no bairro Conjunto Ademar Maldonado.

O jornalista Jaime Pargan, tutor do animal, deixou o cachorro na manhã do dia 21/10, e iria retirá-lo na manhã seguinte, quando os responsáveis pelo hotel entraram em contato com Pargan para informá-lo que o poodle estava bem. Mas, poucas horas depois, quando ele foi buscar o animal, disseram que o animalzinho havia fugido.

“Eles não souberam explicar como foi o sumiço. Suspeitam que ele tenha pulado o muro”, disse o jornalista.

A dona do local defendeu-se das acusações feitas pelo dono do Miguel, Jaime Pargan, sobre a omissão dos proprietários nas buscas pelo cachorro, alegou que as afirmações são falsas e um boletim de ocorrência será registrado contra ele.

O cãozinho ainda não foi localizado.