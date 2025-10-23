O policial herói de Neves: quem é o PM que salvou o cachorro?
A história por trás do vídeo que viralizou; conheça o sargento Daniel Coutinho, o policial militar que estava de folga e ajudou o animal.
Uma ação rápida e precisa de um policial militar de folga salvou a vida de um cachorro em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O sargento Daniel Coutinho se tornou o protagonista de um vídeo que viralizou nas redes sociais ao realizar uma massagem cardíaca em um cão que sofria uma convulsão em via pública.
As imagens mostram o policial agindo com calma e técnica para reanimar o animal, desacordado no chão. Enquanto estava de folga, o sargento percebeu a situação e não hesitou em intervir, aplicando os primeiros socorros que foram essenciais para a sobrevivência do cachorro. A cena, gravada por pessoas que passavam pelo local, rapidamente ganhou repercussão.
Mal súbito
“Não sabemos se era um cão de rua, mas conseguimos salvá-lo. Foi tudo muito rápido. O animal começou a tremer, deu um mal súbito, e a primeira coisa que me veio à mente foi aplicar massagem cardíaca, que a gente aprende no treinamento para crianças, adultos e idosos”, explicou o sargento, que tem 19 anos de experiência na Polícia Militar (PMMG).
O resgate aconteceu na Praça do Abelha, um espaço que antes era um lixão e foi revitalizado para atender a comunidade local. “A praça se tornou o centro do nosso projeto. No domingo, fizemos uma festa para as crianças, comemorando cinco anos de atividades no bairro. Ontem (quarta-feira), estávamos limpando o local quando o cachorro passou mal e caiu. Foi então que agimos rapidamente para salvar a vida dele”, contou Coutinho.
O veterinário Gilson Dias, da Clínica AuQMia, analisou o caso e confirmou que o cachorro sofreu uma convulsão. "Ele apresentava tremores nos membros posteriores e depois na cabeça. É um processo rápido, mas extremamente desgastante, causando dor muscular intensa devido à acidose lática, semelhante ao que uma pessoa sente após esforço físico intenso."
O episódio destaca a importância de saber como agir em uma emergência envolvendo animais de estimação. Uma convulsão pode ser assustadora, mas manter a calma e tomar as atitudes corretas faz toda a diferença. O procedimento adotado pelo policial é um exemplo claro de como o conhecimento de primeiros socorros pode ser decisivo.
Cachorro tendo uma convulsão: saiba como agir
Ver um animal convulsionando é uma experiência angustiante, mas saber o que fazer pode evitar complicações e garantir a segurança do pet. Se presenciar uma cena como essa, siga os passos abaixo para prestar o auxílio correto até a chegada do atendimento veterinário.
Mantenha a calma e proteja o animal: o mais importante é não entrar em pânico. Afaste móveis e objetos pontiagudos de perto do cachorro para evitar que ele se machuque durante os espasmos. Coloque almofadas ou cobertores ao redor dele.
Não segure ou coloque a mão na boca: nunca tente segurar a língua do animal ou colocar a mão dentro de sua boca. É um mito que eles podem engolir a própria língua. Ao fazer isso, você corre um grande risco de ser mordido de forma involuntária e grave.
Monitore o tempo da crise: use o relógio para marcar a duração da convulsão. Essa informação será muito útil para o médico veterinário no diagnóstico. Crises que duram mais de cinco minutos são consideradas emergências graves.
Reduza os estímulos do ambiente: apague as luzes, diminua os sons e peça para que outras pessoas se afastem. Um ambiente tranquilo ajuda o cérebro do animal a se recuperar com mais facilidade após o fim da crise.
Procure um veterinário imediatamente: assim que a convulsão terminar, leve o cachorro para uma avaliação profissional. Mesmo que ele pareça bem, apenas um veterinário pode identificar a causa do problema e indicar o tratamento adequado para evitar novas crises.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.