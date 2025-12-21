Motociclista morre ao bater em poste na Avenida Cristiano Machado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 20 anos morreu ao bater sua motocicleta contra um poste, na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Dona Clara, na Pampulha, na madrugada deste domingo (21/12).

Segundo o sargento Henrique, do 13º Batalhão da Polícia Militar (PMMG), eram 5h10 quando o acidente ocorreu. “Recebemos um chamado de um motorista que passava pelo local, mas não temos nenhuma testemunha do que aconteceu. Somente o IML (Instituto Médico Legal) poderá definir se o piloto havia bebido ou não”.

Pela violência da batida, no entanto, segundo peritos, pode-se prever que o motociclista estava em alta velocidade. O capacete se partiu, e o homem rachou o crânio, com grande sangramento.