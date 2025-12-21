Assine
Motociclista morre ao bater em poste na Avenida Cristiano Machado

O homem teve o crânio rachado; o acidente aconteceu na Pampulha, na madrugada deste domingo (21/12)

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/12/2025 12:47 - atualizado em 21/12/2025 12:48

Polícia Militar agiu rápido após chamado e prendeu o autor
O motociclista, segundo informações da PMMG, teve morte imediata após bater no poste crédito: PMMG

Um homem de 20 anos morreu ao bater sua motocicleta contra um poste, na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Dona Clara, na Pampulha, na madrugada deste domingo (21/12).

Segundo o sargento Henrique, do 13º Batalhão da Polícia Militar (PMMG), eram 5h10 quando o acidente ocorreu. “Recebemos um chamado de um motorista que passava pelo local, mas não temos nenhuma testemunha do que aconteceu. Somente o IML (Instituto Médico Legal) poderá definir se o piloto havia bebido ou não”.

Pela violência da batida, no entanto, segundo peritos, pode-se prever que o motociclista estava em alta velocidade. O capacete se partiu, e o homem rachou o crânio, com grande sangramento.

