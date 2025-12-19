BH: avião faz pouso forçado e interdita Aeroporto da Pampulha

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, está interditado depois que um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no início da tarde desta sexta-feira (19/12). A aeronave apresentou, preliminarmente, falha durante a manobra e quebrou o trem de pouso.

De acordo com a administração do aeródromo, sete pessoas estavam a bordo do avião. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Até as 13h40 o veículo ainda não havia sido retirado do local. A pista foi liberada 10 minutos depois.

“A aeronave já está em processo de remoção, devidamente autorizado pelo Seripa (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e a pista de pousos e decolagens será novamente liberada para operações logo em seguida”, informou o aeroporto.

A aeronave, prefixo PR-SJL, decolou do aeródromo às 11h30. Ela seguiu sentido à cidade de Pará de Minas (MG), na Região Centro-Oeste do estado, a 84 quilômetros de distância da capital mineira. Em seguida, o piloto voltou ao Aeroporto da Pampulha, onde realizou o pouso forçado.

