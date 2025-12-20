Assine
RODOVIA PARADA

BR-381: acidentes causam 50 km de congestionamento neste sábado (20/12)

Tombamento e colisão envolvendo carretas interditam trechos da Rodovia Fernão Dias, em regiões diferentes de Minas Gerais

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/12/2025 12:13 - atualizado em 20/12/2025 12:31

Carreta tomba na pista e causa 30 km de congestionamento para quem passa pela BR-381, na manhã deste sábado (20/12)
Carreta tomba na pista e causa 30 km de congestionamento para quem passa pela BR-381, na manhã deste sábado (20/12) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Dois acidentes provocam cerca de 50 quilômetros de congestionamento na BR-381, na manhã deste sábado (20/12), em trechos da rodovia Fernão Dias. Segundo a Arteris, concessionária da via, o primeiro acidente ocorreu por volta das 5h15, no km 678, em Perdões (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

Uma carreta tombou na pista e todas as faixas permanecem interditadas, sem previsão de liberação até o momento. O congestionamento no sentido Belo Horizonte chega a aproximadamente 30 km.

Já o segundo acidente foi registrado às 9h05, no km 788, em São Gonçalo do Sapucaí (MG), no Sul de Minas. A colisão envolveu uma carreta e dois veículos de passeio. No trecho, a faixa da direita está interditada no sentido BH, com reflexos no trânsito que geram cerca de 20 km de lentidão.

Até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre as causas dos acidentes.

Matéria em atualização

