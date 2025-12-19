Pedágio da BR-381 fica mais caro a partir desta sexta-feira; confira

As oito praças de pedágio da BR-381, sob concessão da Arteris Fernão Dias, entre Contagem (MG) e Guarulhos (SP), teve reajuste nas tarifas a partir da zero hora desta sexta-feira (19/12).

Conforme decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2025, a nova tarifa básica de pedágio passou de R$ 3 para R$ 3,20 na categoria de veículos de passeio.

O reajuste leva em consideração, principalmente, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período.

A atualização vale para as praças de pedágio localizadas em Mairiporã (SP), Vargem (SP), Cambuí (MG), São Gonçalo do Sapucaí (MG), Carmo da Cachoeira (MG), Santo Antônio do Amparo (MG), Carmópolis de Minas (MG) e Itatiaiuçu (MG).

Desde o início da concessão, em 2008, a Arteris Fernão Dias afirma ter investido cerca de R$ 6,5 bilhões em obras e serviços de conservação da rodovia, incluindo manutenção do pavimento e implantação de sinalização, conforme previsto em contrato com o poder concedente.

Confira abaixo os novos valores: