PEDÁGIO BR-381

Pedágio da BR-381 fica mais caro a partir desta sexta-feira; confira

Tarifa básica passa para R$ 3,20 nas oito praças da Fernão Dias entre Minas e São Paulo

19/12/2025 05:50 - atualizado em 19/12/2025 05:52

Caminhões e carretas ocupam quase todas as faixas da BR-381 no segmento chamado Rodovia Fernão Dias, que liga Minas a São Paulo e tem o maior índice nacional de acidentes com veículos de carga
Pedágios têm nova tarifa a partir desta sexta-feira (19) na rodovia Fernão Dias crédito: Mateus Parreiras/EM/D.a press

As oito praças de pedágio da BR-381, sob concessão da Arteris Fernão Dias, entre Contagem (MG) e Guarulhos (SP), teve reajuste nas tarifas a partir da zero hora desta sexta-feira (19/12).

Conforme decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2025, a nova tarifa básica de pedágio passou de R$ 3 para R$ 3,20 na categoria de veículos de passeio.

O reajuste leva em consideração, principalmente, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período.

A atualização vale para as praças de pedágio localizadas em Mairiporã (SP), Vargem (SP), Cambuí (MG), São Gonçalo do Sapucaí (MG), Carmo da Cachoeira (MG), Santo Antônio do Amparo (MG), Carmópolis de Minas (MG) e Itatiaiuçu (MG).

Desde o início da concessão, em 2008, a Arteris Fernão Dias afirma ter investido cerca de R$ 6,5 bilhões em obras e serviços de conservação da rodovia, incluindo manutenção do pavimento e implantação de sinalização, conforme previsto em contrato com o poder concedente.

Confira abaixo os novos valores:

A nova tarifa básica de pedágio passa a ser de R$ 3,20 para a categoria de veículos de passeio
A nova tarifa básica de pedágio passa a ser de R$ 3,20 para a categoria de veículos de passeio Arteris/Divulgação

