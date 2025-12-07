Batida entre carretas interdita BR-381 e deixa vítima presa às ferragens
Acidente ocorreu no sentido BH na madrugada deste domingo (7/12) e interditou totalmente a rodovia por cerca de cinco horas; uma faixa ainda está bloqueada
Uma colisão entre duas carretas na BR-381, em Carmo da Cachoeira (MG), deixou um homem, de idade não divulgada, preso às ferragens na madrugada deste domingo (7/12). O acidente ocorreu por volta das 3h30, no sentido Belo Horizonte, e chegou a interditar as duas faixas da rodovia.
Por volta das 9h30, havia fila de 15 quilômetros no local, já que a faixa da esquerda só havia sido liberada às 8h30. A última atualização da Arteris Fernão Dias, que administra o trecho, indicava que a fila havia diminuído para 10 quilômetros por volta das 11h15.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ambas as carretas seguiam no mesmo sentido e carregavam cargas – uma com pisos e a outra com sucata prensada. Com o impacto da batida, a carga de sucata se espalhou pela via, conforme mostram as imagens.
Militares do Pelotão de Três Corações (MG) atenderam à ocorrência e, segundo relatos, foram informados de que a carreta de trás chocou-se contra a traseira da carreta que seguia à frente, deixando o motorista da carreta de trás preso às ferragens.
A carga de porcelanato da carreta da frente comprimiu a cabine da carreta de trás. Os militares e equipes da Arteris retiraram manualmente o material que pressionava a cabine e, depois, desencarceraram o homem. Ele foi encaminhado ao hospital.
A pista da direita foi liberada por volta de 16h20, quase 13 horas depois do acidente acontecer.