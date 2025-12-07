Batida entre carretas interdita BR-381 e deixa vítima presa às ferragens

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma colisão entre duas carretas na BR-381, em Carmo da Cachoeira (MG), deixou um homem, de idade não divulgada, preso às ferragens na madrugada deste domingo (7/12). O acidente ocorreu por volta das 3h30, no sentido Belo Horizonte, e chegou a interditar as duas faixas da rodovia.

Por volta das 9h30, havia fila de 15 quilômetros no local, já que a faixa da esquerda só havia sido liberada às 8h30. A última atualização da Arteris Fernão Dias, que administra o trecho, indicava que a fila havia diminuído para 10 quilômetros por volta das 11h15.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ambas as carretas seguiam no mesmo sentido e carregavam cargas – uma com pisos e a outra com sucata prensada. Com o impacto da batida, a carga de sucata se espalhou pela via, conforme mostram as imagens.

Militares do Pelotão de Três Corações (MG) atenderam à ocorrência e, segundo relatos, foram informados de que a carreta de trás chocou-se contra a traseira da carreta que seguia à frente, deixando o motorista da carreta de trás preso às ferragens.

A carga de porcelanato da carreta da frente comprimiu a cabine da carreta de trás. Os militares e equipes da Arteris retiraram manualmente o material que pressionava a cabine e, depois, desencarceraram o homem. Ele foi encaminhado ao hospital.

A pista da direita foi liberada por volta de 16h20, quase 13 horas depois do acidente acontecer.