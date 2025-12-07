MG: carreta tomba, deixa ferido e provoca congestionamento na BR-381
Trecho da Fernão Dias no Sul de Minas conta com apenas uma faixa liberada no sentido Belo Horizonte após o acidente deste domingo
O tombamento de uma carreta carregada de materiais de construção deixou um ferido e congestiona a BR-381 em Nepomuceno, no Sul de Minas, neste domingo (7/12).
De acordo com a Autopista Fernão Dias (AFD), concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu na altura do KM 707, na pista sentido Belo Horizonte, por volta das 17h.
O motorista foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do município de Perdões.
A faixa da direita e a pista do acostamento estão interditadas. O fluxo segue pela faixa da esquerda, mas o trecho registra uma fila de 10 quilômetros.
Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal atuam na ocorrência. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.
Ainda não há previsão de liberação total do trecho.