ATENÇÃO, MOTORISTAS!

MG: carreta tomba, deixa ferido e provoca congestionamento na BR-381

Trecho da Fernão Dias no Sul de Minas conta com apenas uma faixa liberada no sentido Belo Horizonte após o acidente deste domingo

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
07/12/2025 19:18 - atualizado em 07/12/2025 19:20

Carreta tombou e cabine ficou intacta
Carreta tombou na BR-381 crédito: Reprodução/Redes sociais

O tombamento de uma carreta carregada de materiais de construção deixou um ferido e congestiona a BR-381 em Nepomuceno, no Sul de Minas, neste domingo (7/12).

De acordo com a Autopista Fernão Dias (AFD), concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu na altura do KM 707, na pista sentido Belo Horizonte, por volta das 17h.

O motorista foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do município de Perdões. 

A faixa da direita e a pista do acostamento estão interditadas. O fluxo segue pela faixa da esquerda, mas o trecho registra uma fila de 10 quilômetros.

Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal atuam na ocorrência. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Ainda não há previsão de liberação total do trecho. 

