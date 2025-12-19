Vídeo: acidente interdita faixa da BR-381 e provoca congestionamento

Um acidente envolvendo dois veículos de carga interditou uma faixa da BR-381 (Fernão Dias) e provocou congestionamento na manhã desta sexta-feira (19/12), em Itaguara (MG), na Região Central do estado.

De acordo com a concessionária Arteris, a colisão ocorreu por volta de 4h, no km 552, no sentido Belo Horizonte (MG).

Até a última atualização, o trecho registrava cerca de 3 quilômetros de lentidão. Imagens que circulam em redes sociais mostram a carga espalhada pela faixa da esquerda, que precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

Ainda segundo a concessionária, não há informações sobre vítimas, nem sobre as causas do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização