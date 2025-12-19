Assine
TRÂNSITO

BH: caminhão usa área de fuga e evita tragédia no Anel Rodoviário

É a 18ª vez que a estrutura, construída para imobilizar veículos sem freios, é utilizada dede a inauguração, em agosto de 2022. Veja vídeo

Repórter
19/12/2025 20:28

Veículo pesado preso na caixa de argila da área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, em imagem gravada por câmera de monitoramento: incidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (19/12)
Veículo utilizou a área de escape na tarde desta sexta-feira (19/12) crédito: BH Trans/Reprodução

Um caminhão que transitava pelo Anel Rodoviário de Belo Horizonte utilizou a área de escape localizada no Bairro Betânia, na Região Oeste, e evitou, assim, uma colisão com outros veículos. O motorista passou pela faixa asfaltada da estrutura e, depois, voltou em marcha-a-ré até a caixa de argila, onde o veículo ficou imobilizado. A manobra foi gravada por uma câmera de monitoramento instalada na via: assista.

De acordo com a BHTrans, é a 18ª vez que a área de escape é utilizada desde a inauguração, em agosto de 2022. A estrutura é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida (cinasita), que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo, em uma lógica semelhante à utilizada em pistas de automobilismo.

Leia Mais

A área de escape está localizada em um longo trecho em declive, entre a BR-040 e o trevo de entrada ao Bairro Betânia, a poucos metros do acesso ao Bairro Buritis, também na Região Oeste da capital. Placas e um painel de mensagens digitais orientam os motoristas que transitam pelo Anel Rodoviário sobre a estrutura.

