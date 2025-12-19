Idosa tem fratura exposta em acidente com dois carros em bairro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma idosa, na faixa dos 70 anos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), teve uma fratura exposta em um dos braços após um acidente no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (19/12).

De acordo com a corporação, os militares foram acionados para uma ocorrência de colisão, seguida de capotamento de carro. O acidente aconteceu na esquina da Rua Chile com a Rua Uruguai.

Informações preliminares dão conta que dois carros se envolveram em uma batida e, após o impacto, um deles capotou.

No local, os bombeiros encontraram uma idosa com corte e fratura exposta no braço. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e imobilizou a vítima.

O trânsito no local ainda está carregado. Conforme registros feitos por usuários do Waze, o tráfego segue intenso na região e reflete nas ruas vizinhas como Grão Mogol, Montevidéu e Cristina.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.