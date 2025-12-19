Assine
CAPOTAMENTO

Idosa tem fratura exposta em acidente com dois carros em bairro de BH

Segundo o Corpo de Bombeiros, após a colisão, um dos veículos capotou. A vítima foi socorrida e imobilizada pelos paramédicos do Samu

19/12/2025 16:25

Idosa sofre fratura no braço após se envolver em acidente
Idosa sofre fratura no braço após se envolver em acidente crédito: Reprodução/Google StreetView

Uma idosa, na faixa dos 70 anos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), teve uma fratura exposta em um dos braços após um acidente no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (19/12).

De acordo com a corporação, os militares foram acionados para uma ocorrência de colisão, seguida de capotamento de carro. O acidente aconteceu na esquina da Rua Chile com a Rua Uruguai. 

Informações preliminares dão conta que dois carros se envolveram em uma batida e, após o impacto, um deles capotou. 

No local, os bombeiros encontraram uma idosa com corte e fratura exposta no braço. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e imobilizou a vítima.

O trânsito no local ainda está carregado. Conforme registros feitos por usuários do Waze, o tráfego segue intenso na região e reflete nas ruas vizinhas como Grão Mogol, Montevidéu e Cristina.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

