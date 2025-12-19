Idosa tem fratura exposta em acidente com dois carros em bairro de BH
Segundo o Corpo de Bombeiros, após a colisão, um dos veículos capotou. A vítima foi socorrida e imobilizada pelos paramédicos do Samu
Uma idosa, na faixa dos 70 anos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), teve uma fratura exposta em um dos braços após um acidente no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (19/12).
De acordo com a corporação, os militares foram acionados para uma ocorrência de colisão, seguida de capotamento de carro. O acidente aconteceu na esquina da Rua Chile com a Rua Uruguai.
Informações preliminares dão conta que dois carros se envolveram em uma batida e, após o impacto, um deles capotou.
No local, os bombeiros encontraram uma idosa com corte e fratura exposta no braço. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e imobilizou a vítima.
O trânsito no local ainda está carregado. Conforme registros feitos por usuários do Waze, o tráfego segue intenso na região e reflete nas ruas vizinhas como Grão Mogol, Montevidéu e Cristina.
Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.