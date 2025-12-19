Assine
FALSIFICAÇÃO

Polícia fecha gráfica suspeita de falsificar maços de cigarro

Foram apreendidas milhares de embalagens de maços falsificados. Duas pessoas foram presas

Ivan Drummond
Ivan Drummond
19/12/2025 15:45 - atualizado em 19/12/2025 15:47

A carga de maços de cigarro falsificados apreendidos pela Polícia Civil
A carga de maços de cigarro falsificados apreendidos pela Polícia Civil crédito: PCMG

Numa operação realizada nesta quinta-feira (18/12), em Belo Horizonte, a Polícia Civil apreendeu milhares de embalagens de maços de cigarro, produzidas ilegalmente, e prendeu dois homens.

A operação foi realizada pelos policiais da 4ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna), do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), que localizaram um caminhão e um veículo contendo o material ilícito, e chegaram, ainda, a uma gráfica utilizada para a fabricação das embalagens.

Os policiais disseram que a ação comprovou que várias pessoas participam do processo de falsificação, executando diversas etapas para a produção dos maços falsificados.

As investigações apontaram que existe uma organização criminosa estruturada para a produção e distribuição irregular dos produtos, gerando um significativo prejuízo financeiro ao estado e às atividades legais do setor.

O material apreendido foi encaminhado para perícia. Os suspeitos estão presos. As investigações continuam, pois a polícia quer descobrir outros envolvidos no processo de falsificação.

