Polícia fecha gráfica suspeita de falsificar maços de cigarro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Numa operação realizada nesta quinta-feira (18/12), em Belo Horizonte, a Polícia Civil apreendeu milhares de embalagens de maços de cigarro, produzidas ilegalmente, e prendeu dois homens.

A operação foi realizada pelos policiais da 4ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna), do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), que localizaram um caminhão e um veículo contendo o material ilícito, e chegaram, ainda, a uma gráfica utilizada para a fabricação das embalagens.

Os policiais disseram que a ação comprovou que várias pessoas participam do processo de falsificação, executando diversas etapas para a produção dos maços falsificados.

As investigações apontaram que existe uma organização criminosa estruturada para a produção e distribuição irregular dos produtos, gerando um significativo prejuízo financeiro ao estado e às atividades legais do setor.

O material apreendido foi encaminhado para perícia. Os suspeitos estão presos. As investigações continuam, pois a polícia quer descobrir outros envolvidos no processo de falsificação.