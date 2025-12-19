Polícia fecha gráfica suspeita de falsificar maços de cigarro
Foram apreendidas milhares de embalagens de maços falsificados. Duas pessoas foram presas
compartilheSIGA
Numa operação realizada nesta quinta-feira (18/12), em Belo Horizonte, a Polícia Civil apreendeu milhares de embalagens de maços de cigarro, produzidas ilegalmente, e prendeu dois homens.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A operação foi realizada pelos policiais da 4ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna), do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), que localizaram um caminhão e um veículo contendo o material ilícito, e chegaram, ainda, a uma gráfica utilizada para a fabricação das embalagens.
Os policiais disseram que a ação comprovou que várias pessoas participam do processo de falsificação, executando diversas etapas para a produção dos maços falsificados.
- Megaoperação apreende mais de 182 mil litros de bebidas irregulares em MG
- Operação contra falsificação de medicamentos prende quatro em Minas
- Mais de 23 mil pares de calçados falsificados são apreendidos em Minas
As investigações apontaram que existe uma organização criminosa estruturada para a produção e distribuição irregular dos produtos, gerando um significativo prejuízo financeiro ao estado e às atividades legais do setor.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O material apreendido foi encaminhado para perícia. Os suspeitos estão presos. As investigações continuam, pois a polícia quer descobrir outros envolvidos no processo de falsificação.