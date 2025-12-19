Comércio de medicamentos clandestinos é desmantelado
Operação da Polícia Civil prende duas pessoas no Centro-Oeste de Minas, além de cumprir cinco mandados de busca e apreensão
Em operação realizada nas cidades de Campo Belo e Candeias, no Centro-Oeste de Minas, a Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e efetuou duas prisões em flagrante em investigação sobre crime de comercialização clandestina de medicamentos sujeitos a controle especial. Além dos medicamentos irregulares, foi recolhida uma arma de fogo.
Em Campo Belo, os policiais prenderam uma mulher, de 38 anos, por manter em depósito medicamentos sem registro, sem procedência comprovada ou em desacordo com a legislação sanitária, incluindo substâncias sujeitas a controle especial. No local, foram apreendidos medicamentos controlados e anabolizantes, todos sem autorização legal.
Em em Candeias, a prisão foi de um homem, de 61 anos, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Durante o cumprimento do mandado judicial, foi apreendido, além do revólver com numeração suprimida, munições intactas.
Segundo os policiais, existe, naquela região, um esquema de comércio clandestino de medicamentos. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e a expectativa é pelo esclarecimento da dinâmica criminosa.