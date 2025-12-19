Suspeitos pelo desaparecimento de mineiro na Bahia são presos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de extorquir e sequestrar o mineiro Daniel Araújo Gondim. A vítima desapareceu no início de outubro. O grupo foi detido durante a Operação Cobrança Final, da Polícia Civil da Bahia, nas cidades de Vera Cruz e Itaparica.

Morador de Itapecerica, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, Daniel estava no estado vizinho a trabalho e foi visto pela última vez em 8 de outubro, na Ilha de Itaparica, em Salvador. Na época, em conversa com o Estado de Minas, o pai da vítima, Herley Gondim, contou que o filho costumava viajar para Salvador, onde passava cerca de 20 dias por mês trabalhando.

No entanto, dessa vez não teve notícias. "Estamos nessa expectativa, aguardando, nessa angústia, esperando uma resposta", lamentou. Na época, ele acreditava que o filho foi sequestrado. Segundo Herley, logo após o desaparecimento, alguém entrou em contato com a família, se passando por Daniel, pedindo dinheiro em troca de sua liberdade.

Em 13 de outubro, Herley afirmou que a família chegou a enviar a quantia. Mas a vítima não foi liberada. “Não temos contato, não entraram mais em contato com a gente nem nada”, lamentou.

O que disse a polícia?

Em nota, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), informou que cinco pessoas foram identificadas como envolvidas no crime. Entre elas estão: mandante, beneficiários e executores. Todos tiveram prisões temporárias deferidas pela Justiça da capital baiana.

Além das prisões dos três envolvidos, os policiais também cumpriram ordens judiciais de busca e apreensão nos endereços dos investigados. Na oportunidade, foram apreendidos aparelhos celulares, que serão periciados para aprofundar as investigações e identificar a participação de outros envolvidos. Um dos aparelhos foi identificado como pertencente à vítima.

Durante as investigações, também foi apreendida uma arma de fogo calibre 9mm, responsável pela prisão em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo.

A Operação Cobrança Final contou com apoio da Polícia Militar, do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e investigações da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz. A ação segue em andamento, com oitivas e diligências para identificar e responsabilizar outros envolvidos, bem como para localizar a vítima.