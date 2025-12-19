MG: família pede ajuda para localizar pai de criança de 5 anos

O caminhoneiro Ailton de Jesus Ferreira da Silva Júnior, de 37 anos, sumiu no último dia 7 de dezembro, após sair da cidade de Formiga, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o sinal de celular foi detectado pela última vez no município de Campo Belo, na mesma região. Ele é casado e tem uma filha de 5 anos.

De acordo com Aline Dantas, irmã de Ailton, ele saiu de casa e informou para a mulher que iria beber uma cerveja, pois estava com a cabeça ruim. Ela solicita ao Governo do Estado que utilize um helicóptero para localizar o seu irmão. Familiares viajaram até Belo Horizonte para entregar uma carta ao vice-governador Mateus Simões, solicitando a devida atenção ao caso.

“Nos deslocamos de Formiga até Belo Horizonte para implorar ao vice-governador Mateus Simões que nos ajude com um apoio aéreo para que possamos vistoriar e explorar a área de mata, local do qual tivemos o último contato dele”, aponta Aline.

Segundo ela, o desaparecimento e a ausência de pistas desestruturaram toda família e levaram todos ao desespero. A irmã do homem sinalizou que ele não apresentava sinais de que poderia ter atentado contra a própria vida.

“Ele é um rapaz supertranquilo, trabalhador, amoroso, carinhoso, dedicado à família, à esposa, à filha, à mãe, aos irmãos, sempre prestativo. Sempre que ligávamos ou pedíamos qualquer favor, ele se mostrava disponível para ajudar”, diz. “São 12 dias sem dormir, 12 dias chorando por não termos notícia nem nada”, afirma Dantas.

A PCMG informou que instaurou inquérito para apurar o desaparecimento de Ailton e que as investigações para localizá-lo e esclarecer o fato continuam.

CONTATO

Ailton de Jesus Ferreira da Silva Júnior. Desaparecido desde 07/12 da cidade Formiga.

Qualquer informação por favor entrar em contato com polícia 190 ou nos telefones

Natália (37) 99984-9971

Aline (37) 99997-1756