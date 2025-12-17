Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Policial civil é baleado em BH e um dos suspeitos é morto pela PM

Servidor foi atingido no ombro e não corre risco de morte. Segundo suspeito é procurado pela polícia depois de fugir em direção à Pedreira Prado Lopes. Veja ví

Clara Mariz
17/12/2025 16:43

Policial civil é baleado em Belo Horizonte
Servidor foi atingido no ombro e está internado no Hospital Odilon Behrens crédito: Redes Sociais / Reprodução

A polícia procura um homem apontado como um dos responsáveis por balear um policial civil no Bairro São Cristóvão, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (17/12). O servidor foi atingido no ombro e está internado no Hospital Odilon Behrens. Até o momento, ele está estável. Um segundo suspeito foi baleado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e morreu.

Em um primeiro momento, informações deram conta que o policial foi alvejado por dois suspeitos que estavam sendo escoltados. No entanto, um vídeo mostra que os homens estavam no carro, não oficial, junto com a vítima. Nas imagens, não é possível ver se a dupla estava algemada.

Nas gravações, enviadas à imprensa, é possível ver quando um carro branco para na Rua Joazeiro. O policial, que estava no banco do carona, sai do veículo e é seguido pelo motorista. Eles se afastam do veículo e começam a conversar.

Pouco mais de um minuto depois, dois homens, que estavam no banco de trás, saem do veículo. Um deles está armado e dispara contra o policial. O servidor chegou a pegar uma arma, que estava em sua cintura, mas não conseguiu atingir os rivais.

A dupla fugiu em direção à Pedreira Prado Lopes, vizinha ao bairro onde o crime aconteceu. Uma operação envolvendo policiais civis e militares foi montada para prender a dupla. Durante a ação, um dos homens foi baleado pela PMMG e morreu.

O que disse a Polícia Civil?

Em nota a PCMG informou que apura a causa e as circunstâncias do atentado contra o policial. De acordo com a corporação, a perícia foi acionada para realizar os levantamentos necessários. “Diligências estão em andamento para recapturar os suspeitos”.

*Com informações de Pedro Corsini, TV Alterosa

