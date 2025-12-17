Assine
HOMICÍDIO

Garupa de motocicleta desce e mata homem em BH

Suspeitas são de que o autor seria um desafeto da vítima e que hoje estaria vivendo com a mulher dele

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
17/12/2025 10:59 - atualizado em 17/12/2025 14:44

Polícia Militar montou uma operação de busca para tentar prender autor do assassinato
Polícia Militar montou uma operação de busca para tentar prender autor do assassinato crédito: PMMG

A Polícia Civil investiga o assassinato a tiros de Fábio Henrique Cirino da Silva, de 26 anos, no Bairro Pindorama, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). Ele foi morto por um homem que estava na garupa de uma motocicleta.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, a vítima tinha ido até a Rua Antônio Carlos Coutinho, onde fica a casa da avó, uma idosa de 67 anos, que tinha medida protetiva contra o neto. Ele bateu na porta, gritou o nome da avó, mas ela não abriu.

A vítima estava na porta, quando a motocicleta se aproximou e o garupa desceu e fez os disparos. Fábio teve morte imediata, segundo os atendentes do SAMU.

Suspeitas

A Polícia Civil, nas primeiras investigações, está descartando que a avó estaria ligada ao crime, mas que há suspeita de que o crime teria relação com o atual companheiro da ex-mulher de Fábio.

Os dois já haviam tido atrito, tendo Fábio esfaqueado o homem. Além disso, as características físicas dos envolvidos coincidem com o depoimento de uma testemunha do crime.

Segundo a polícia, tanto a vítima quanto o agressor são envolvidos em crimes, tendo passagens por tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ninguém foi preso ainda. 


