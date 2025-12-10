Assine
FOI PEGO!

Preso homem que matou mulher e feriu dois irmãos em briga familiar

Suspeito de 44 anos foi encontrado escondido em depósito de gás; arma do crime foi apreendida

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/12/2025 07:03

Conforme a PM, a motivação do crime poderia estar relacionada à disputa pelo tráfico de drogas no bairro
A briga familiar termina com mulher morta e dois irmãos baleados em Jaboticatubas (MG) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Foi preso o homem de 44 anos suspeito de matar uma jovem de 21 anos e balear dois irmãos durante uma festa familiar no domingo (7/12), em Jaboticatubas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o autor, que é o irmão do meio da família, foi localizado escondido dentro de um depósito de gás em uma residência. No local, os militares apreenderam munições e a arma utilizada no crime.

Relembre o caso

Uma mulher de 21 anos foi morta e dois irmãos, de 30 e 52 anos, ficaram gravemente feridos ao serem baleados na noite desse domingo (7/12). O suspeito de efetuar os disparos é o irmão do meio, de 44 anos, que tinha fugido depois do crime.

A PM foi acionada para atender a um homicídio e, ao chegar ao local, encontrou um veículo já levando um dos feridos, atingido em uma das pernas, para atendimento. Os militares foram informados de que outras duas vítimas estavam dentro da residência.

No interior da casa, os policiais encontraram a jovem já sem vida, atingida por um tiro no peito. Próximo a ela estava outro homem baleado na região da virilha, perdendo muito sangue e alternando entre consciência e desmaios.

Com a demora da chegada do socorro, familiares decidiram levar os feridos à Santa Casa da cidade. No trajeto, encontraram a ambulância do Samu, que concluiu o percurso. No hospital, uma das vítimas relatou que o irmão chegou à residência alterado, acompanhado de uma mulher desconhecida, e que ambos passaram a provocar os presentes. No momento, ocorria uma comemoração de aniversário na casa.

Irritado com as provocações, o irmão do meio, apontado como autor dos disparos, atirou primeiro no homem. A mulher estranha que o acompanhava tentou intervir e levou um tiro no peito. Ele contou que, ao ouvir o tumulto, foi até a varanda onde ocorria a festa e também acabou baleado. O outro irmão baleado confirmou a versão, relatando que apenas fez uma brincadeira e pediu desculpas, mas, mesmo assim, o autor atirou nos três e fugiu.

Durante buscas na residência, os militares encontraram um rifle calibre .22 e uma espingarda, ambos apreendidos. O suspeito segue foragido. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e a Polícia Civil investiga o caso.

