Jovem tem cabeça decepada com foice em execução no interior de Minas

Um jovem de 26 anos teve a cabeça decepada na zona rural de Barão de Cocais (MG), na Região Central do estado, na madrugada desse domingo (14/12). Os suspeitos do homicídio são dois irmãos, de 47 e 51 anos, que fugiram após o crime.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada às 3h50, inicialmente o homem teria brigado com um dos sobrinhos de um dos suspeitos em uma festa.

Depois, o rapaz foi à casa dos irmãos armado e teria efetuado disparos, provocando a reação deles e sendo atacado com golpes de foice. O motivo da discussão que antecedeu o homicídio ainda é desconhecido.

Policiais militares foram ao local e localizaram o corpo. A perícia da Polícia Civil foi acionada e liberou o corpo, que foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML).

