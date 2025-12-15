Assine
overlay
Início Gerais
ASSASSINATO

Jovem tem cabeça decepada com foice em execução no interior de Minas

Homicídio aconteceu na zona rural de Barão de Cocais (MG), na Região Central do estado. Vítima tinha 26 anos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/12/2025 23:34

compartilhe

SIGA
x
O jovem foi baleado por militares e foi socorrido à UPA, mas morreu durante atendimento médico
Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um jovem de 26 anos teve a cabeça decepada na zona rural de Barão de Cocais (MG), na Região Central do estado, na madrugada desse domingo (14/12). Os suspeitos do homicídio são dois irmãos, de 47 e 51 anos, que fugiram após o crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada às 3h50, inicialmente o homem teria brigado com um dos sobrinhos de um dos suspeitos em uma festa.

Leia Mais

Depois, o rapaz foi à casa dos irmãos armado e teria efetuado disparos, provocando a reação deles e sendo atacado com golpes de foice. O motivo da discussão que antecedeu o homicídio ainda é desconhecido.

Policiais militares foram ao local e localizaram o corpo. A perícia da Polícia Civil foi acionada e liberou o corpo, que foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

homicidio minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay