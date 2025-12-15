Jovem tem cabeça decepada com foice em execução no interior de Minas
Homicídio aconteceu na zona rural de Barão de Cocais (MG), na Região Central do estado. Vítima tinha 26 anos
Um jovem de 26 anos teve a cabeça decepada na zona rural de Barão de Cocais (MG), na Região Central do estado, na madrugada desse domingo (14/12). Os suspeitos do homicídio são dois irmãos, de 47 e 51 anos, que fugiram após o crime.
Segundo a Polícia Militar, que foi acionada às 3h50, inicialmente o homem teria brigado com um dos sobrinhos de um dos suspeitos em uma festa.
Depois, o rapaz foi à casa dos irmãos armado e teria efetuado disparos, provocando a reação deles e sendo atacado com golpes de foice. O motivo da discussão que antecedeu o homicídio ainda é desconhecido.
Policiais militares foram ao local e localizaram o corpo. A perícia da Polícia Civil foi acionada e liberou o corpo, que foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML).
