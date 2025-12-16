Assine
Homem preso por triplo homicídio é morto em Carmo do Paranaíba

Detento teria sido atacado e perfurado com um punhal por outro preso no pátio da Penitenciária Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
16/12/2025 20:41

Detento foi morto na penitenciária de Carmo do Paranaíba
Detento foi morto na penitenciária de Carmo do Paranaíba crédito: Reprodução/Depen/Sejusp

Condenado pela morte de três pessoas e pela tentativa de homicídio contra outras três vítimas, inclusive uma criança, Admilson Lopes Vidal foi morto na Penitenciária Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba, na Região Noroeste de Minas Gerais, nesta terça-feira (16/12).

Ele teria sido atacado e perfurado com um punhal por outro preso no pátio da unidade prisional. O detento morreu ainda no local.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que os policiais penais encontraram a vítima, de 45 anos, caída no pátio de banho de sol, já sem vida. "Todas as providências estão sendo tomadas pela direção", informou.

Admilson Lopes Vidal foi apontado pela Polícia Civil como um dos autores da chacina ocorrida em 21 de abril de 2019, na MGC-354, nas proximidades de Patos de Minas. Ele e outros dois homens interceptaram um carro que retornava de Presidente Olegário com seis pessoas.

O grupo atirou contra o veículo e matou dois homens e uma mulher com tiros na cabeça. Um adolescente, ferido com um dos tiros, e a esposa de uma das vítimas conseguiram escapar. A mulher ainda conseguiu tirar a filha do veículo sem ferimentos.

O homem cumpria pena de mais de 50 anos em Carmo do Paranaíba, após condenação em 2024.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

