"Não seja de esquerda": MPT recomenda que empresa retire exigência de vaga

O Ministério Público do Trabalho (MPT) chamou a atenção de uma empresa do ramo de estética, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após a divulgação de um anúncio de vaga de emprego que tinha um critério considerado ilegal: "não ser esquerdista".



A publicação foi feita em 13 de setembro de 2025, no Instagram da própria proprietária do negócio.

Segundo Hermano Martins, procurador do Trabalho, a exigência configura discriminação explícita por opinião política, o que vai contra a Constituição Federal e convenções da Organização Internacional do Trabalho.



A legislação brasileira garante a liberdade de consciência e de posicionamento político, que não pode ser usada para barrar, favorecer ou manter alguém em um emprego.

Com isso, o Ministério Público do Trabalho emitiu recomendação formal à empresa, determinando a adoção de medidas para evitar novas práticas discriminatórias. Entre as orientações estão a retirada imediata de qualquer exigência política em processos seletivos, a garantia de um ambiente de trabalho livre de perseguição ideológica e a publicação de comunicado de esclarecimento e retratação, tanto nas redes sociais quanto nas dependências da empresa.

O órgão orientou ainda que a empresa retire e evite qualquer exigência política em processos seletivos, incluindo menções explícitas como "não ser esquerdista" ou perguntas sobre filiação partidária.

Retratação

A empresa ainda deverá publicar retratação oficial no mesmo perfil onde o anúncio discriminatório foi divulgado e manter o comunicado por 30 dias, tanto nas redes sociais quanto nas dependências da companhia, além de comprovar ao Ministério Público do Trabalho, dentro do prazo estabelecido, todas as medidas adotadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Um prazo de 10 dias foi estabelecido para que a empresa cumpra e comprove todas as determinações ao MPT.