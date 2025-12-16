PM resgata mulher mantida em cárcere privado no Barreiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Graças a um bilhete que chegou às mãos da Polícia Militar, uma mulher de 46 anos, que era mantida em cárcere privado há dois meses pelo companheiro, foi resgatada nessa segunda-feira (15/12), no Barreiro, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar, a mulher passou os últimos 60 dias sofrendo ameaças de morte, além de ser agredida constantemente. Numa dessas agressões, a vítima teve o maxilar quebrado.

Por isso, ela resolveu escrever o bilhete, em que relata que estava em cárcere privado, sofrendo agressões, e afirmando que o suspeito tinha acesso às mensagens e ligações do seu celular. No papel, ela também pedia que a polícia fosse acionada para salvá-la.

Segundo os militares, o bilhete foi entregue a um familiar, que repassou o papel à família, e a polícia foi chamada.

Uma equipe foi designada para ir até a casa da mulher. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a casa fechada. A vítima estava trancada num dos cômodos da residência, que foi arrombada, momento em que ela contou que estava mantida em cárcere desde outubro, e que vinha sofrendo ameaças do companheiro. Disse ainda que o homem falava que, se ela tentasse sair, a mataria, e ameaçava matar pessoas de sua família.

As agressões eram constantes. NUma das vezes que tentou sair da casa, foi agredida pelo companheiro com um soco no rosto, que quebrou seu maxilar. Ele a levou ao hospital, mas, embora tivesse a oportunidade de contar o que aconteceu e o que vinha passando, preferiu não falou nada, por medo. Ela temia ser assassinada.

O suspeito estava na casa e foi preso em flagrante. Ele responderá pelos crimes de cárcere privado e ameaça. O celular do homem foi apreendido.

Alerta

A PM ressalta a importância de denunciar casos de violência doméstica e cárcere privado. Segundo a corporação, a denúncia é fundamental para que as vítimas possam ser localizadas, resgatadas e protegidas.



