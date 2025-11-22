Jovem grávida pede ajuda à mãe e PM a resgata de cárcere privado

Uma jovem de 18 anos, grávida de um mês, foi socorrida por uma equipe da Polícia Militar neste sábado (22/11) ao afirmar que era impedida de sair de casa pelo namorado, de 25 anos, com quem mantinha um namoro recente. O caso foi registrado no Bairro Honório Bicalho, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A PM foi acionada pela mãe da vítima. Conforme os registros, os militares foram ao endereço do jovem e conversaram com moradores. Neste momento, a vítima ouviu a voz dos militares e apareceu no corredor, afirmando que queria ir embora, mas o namorado a impedia.

Segundo o relato registrado no boletim de ocorrência, a jovem afirmou que precisou se esconder no banheiro para conseguir ligar para a mãe e pedir ajuda, uma vez que o namorado não deixava que ela usasse o celular ou saísse da casa.

No documento policial consta que os militares somente tirariam a jovem da casa quando o autor soubesse da presença da equipe na residência. O jovem foi localizado, informado da denúncia e detido no local. Conforme os registros, os policiais notaram um forte cheiro de maconha, mas não encontraram material ilícito.

Os dois foram levados à delegacia para registro da ocorrência e, segundo o boletim, o homem a teria pressionado diversas vezes para que a jovem não registrasse a ocorrência. Apesar disso, ele afirmou aos militares que não prendia a namorada na casa e que ela poderia sair quando quisesse.

Aos militares, a vítima relatou que vive um relacionamento com o rapaz há cerca de um mês, mesmo período da gestação. Ela disse também que foi agredida duas vezes na semana anterior, sendo arrastada pelos cabelos, mas não havia denunciado nas ocasiões.

A mãe da vítima não pôde acompanhar o registro da ocorrência por trabalhar como cuidadora de idosos, mas a avó dela esteve presente e relatou ter estranhado um afastamento repentino da neta após o início do namoro.

Segundo a polícia, o homem tem passagem anterior por sequestro e cárcere privado, em ocorrência registrada em setembro deste ano. Ele foi preso e o caso segue com a 2ª Delegacia de Polícia de Nova Lima.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.