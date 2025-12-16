Chuvas em Juiz de Fora: carros ficam submersos e ônibus alagado; veja vídeo

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

As chuvas intensas que atingiram Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, nessa segunda-feira (15/12), deixaram carros quase totalmente submersos em alagamento. Num vídeo que circula nas redes sociais, filmado por um morador que estava dentro de um ônibus, é possível ver as ruas alagadas e os carros submersos. O vídeo ainda mostra o interior do ônibus, também alagado. Os passageiros subiram nos bancos e nas catracas para se proteger da água.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), dois ônibus ficaram parados com pessoas ilhadas, mas não houve necessidade de resgate em nenhum dos casos, uma vez que a água abaixou e todos saíram em segurança. Além dos dois ônibus, dois carros também ficaram presos na água, mas os ocupantes saíram por conta própria em segurança.

Chuvas intensas

A chuva deixou diversas ruas alagadas no Centro e em outros bairros de Juiz de Fora, nessa segunda-feira (15/12). O Rio Paraibuna, que corta a cidade, subiu dois metros, alcançando 3,2 metros por volta das 19h.

Horas antes do temporal, a Defesa Civil já havia emitido um alerta de chuvas intensas, com possibilidade de fortes rajadas de vento. Comércios e residências foram invadidos pela água.

As avenidas Francisco Bernardino e Itamar Franco, por exemplo, estão entre as que tiveram pontos relevantes de alagamento no Centro. As ruas Floriano Peixoto, Batista de Oliveira, Fonseca Hermes, Santo Antônio e São Mateus, todas na Região Central, são outras que ficaram tomadas pela água.

No Bairro Vitorino Braga — localizado na Zona Leste e conhecido pelos desafios de infraestrutura e riscos geológicos — muitos veículos também ficaram parcialmente ou quase totalmente debaixo d'água. No Bairro Bonfim, na mesma região da cidade, uma cratera se abriu no asfalto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foi registrado um total de 120 mm de chuva em menos de uma hora no município. Onze pessoas foram resgatadas em situação de alagamento/inundação.

A chuva também foi responsável por um vazamento de gás em uma casa, causado pela força da água. O incidente ocorreu por volta das 2h da madrugada desta terça-feira (16/12) na Rua Diva Garcia, bairro Linhares. Os bombeiros foram chamados e estancaram o vazamento em dois botijões de gás de cozinha. Devido à quantidade de água, a canalização de um córrego também não suportou e cedeu, alagando uma rua e levando um carro que estava estacionado no local e parte de uma residência ao lado do incidente.

Até o momento, não foram registrados feridos, óbitos ou desaparecimentos.

Matipó

Em Matipó, outro município da Zona da Mata de Minas Gerais, as chuvas também causaram estragos. Imagens registradas por moradores mostram ruas da cidade alagadas e com carros submersos. Após as chuvas, as ruas do Centro ficaram cobertas de lama.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas uma ocorrência foi registrada na cidade. Uma pessoa estava em um carro e a água subiu rapidamente, mas não precisou ser socorrida e conseguiu sair do carro em segurança.

