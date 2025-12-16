Assine
CHUVA NA GRANDE BH

Temporal deixa ruas de Santa Luzia (MG) alagadas

Chuva não tem dado trégua na Região Metropolitana de BH e causado transtornos; Defesa Civil de Santa Luzia vai contabilizar estragos

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/12/2025 07:33

Temporal deixa ruas de Santa Luzia (MG) alagadas crédito: Redes sociais

A chuva da noite dessa segunda-feira (15/12) causou estragos pela cidade de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ruas alagadas e enxurradas.

Vídeos divulgados mostram o Canal do Cristina, localizado no Conjunto Cristina, no Bairro São Benedito, totalmente alagado. Segundo relato nas redes sociais, o volume de chuva fez com que a água transbordasse em poucos minutos.

A Rua Juqueri, no Bairro São Cosme, também enfrentou enxurradas, assim como diferentes vias do Bairro Palmital. Com os transtornos, houve engarrafamento na Avenida Brasília, uma das principais da cidade.

A Defesa Civil municipal informou que equipes estão avaliando os estragos causados na noite de ontem e que o Rio das Velhas não ultrapassou os dois metros, isto é, não há risco de transbordar.

