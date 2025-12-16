Como receber alertas de chuva e desastres naturais direto no celular

Diante dos recentes eventos climáticos extremos no Brasil, a Defesa Civil Nacional mantém um serviço gratuito de alertas que pode ser um aliado crucial para a segurança. A ferramenta envia mensagens diretamente para o celular dos cidadãos sobre riscos de desastres naturais, como temporais, inundações e deslizamentos de terra, permitindo que a população se prepare com antecedência.

O sistema funciona em todo o território nacional e utiliza duas plataformas principais para a distribuição dos avisos: SMS e o aplicativo de mensagens Telegram. O cadastro é simples, rápido e não gera nenhum custo para o usuário, sendo uma medida de prevenção acessível a todos que possuem um celular.

Leia Mais

Como se cadastrar para receber alertas por SMS

O método mais tradicional e difundido é o cadastro por SMS. Para ativar o serviço, basta enviar uma mensagem de texto com o número do CEP (Código de Endereçamento Postal) da localidade que deseja monitorar para o número 40199. Pode ser o CEP de sua casa, trabalho ou de um parente, por exemplo.

Após o envio, o usuário recebe uma mensagem de confirmação e o número de celular fica registrado na base de dados. A partir desse momento, sempre que houver um alerta emitido pela Defesa Civil para aquela região específica, uma notificação será enviada. É possível cadastrar mais de um CEP no mesmo número de celular, garantindo o monitoramento de diferentes áreas de interesse.

Receba avisos também pelo Telegram

Outra opção prática é receber os alertas pelo Telegram. Para isso, o usuário precisa ter o aplicativo instalado no celular. Dentro do app, procure pelo bot oficial `@DefesaCivilNacionalBot` e inicie uma conversa. O sistema é interativo e solicitará que você compartilhe sua localização ou digite o nome da cidade que deseja acompanhar.

Uma vez configurada a localidade, o bot enviará automaticamente todos os alertas válidos para a região selecionada. Essa alternativa é útil por permitir uma interação mais detalhada e o compartilhamento fácil dos avisos com contatos e grupos.

Os comunicados enviados incluem informações claras sobre o tipo de risco, como chuvas intensas, vendavais, granizo ou risco de deslizamentos. As mensagens também podem conter orientações sobre como agir para garantir a segurança pessoal e de outras pessoas ao redor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.