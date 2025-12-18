Assine
Barragem de rejeitos na Grande BH tem nível de emergência encerrado

Estrutura da barragem Vargem Grande, em Nova Lima, recebeu a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva, documento técnico que atesta a segurança

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
18/12/2025 20:48

Barragem Vargem Grande, operada pela mineradora Vale em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizopnte, que passou por processo de descaracterização?
Barragem Vargem Grande passou por processo de descaracterização crédito: Vale/Divulgação

A Agência Nacional de Mineração (ANM) encerrou o nível de emergência da barragem Vargem Grande, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura estava em nível 1 e, na última terça-feira (16/12), recebeu a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva, documento técnico que atesta a segurança do barramento.

De acordo com a mineradora Vale, responsável pela barragem, a retirada de nível em Vargem Grande ocorreu devido à melhoria das condições de estabilidade, decorrente do avanço do processo de descaracterização da barragem. Parte do rejeito do reservatório foi retirado, o que possibilitou melhoria nos fatores de segurança da estrutura, atendendo aos requisitos exigidos pelas normas e pela legislação.

A mineradora afirma ainda ter realizado investigações geológico-geotécnicas, que permitiram melhor definição dos parâmetros de resistência dos materiais. A barragem também se beneficiou da conclusão de um estudo sísmico específico, que possibilitou uma melhor aferição dos parâmetros de vibração na estrutura.

A Barragem Vargem Grande é uma das estruturas a montante que estão incluídas no Programa de Descaracterização da Vale. Segundo a mineradora, desde 2019, foram concluídas as obras de 19 das 30 estruturas previstas, o que equivale a 63% do total. Em 2025, foram concluídas as obras das barragens Campo Grande, em Mariana, e Grupo, em Ouro Preto, ambas na Região Central de Minas. 

A Vale informa ainda que não tem mais estrutura alguma em nível máximo de emergência dede que barragem Forquilha III, em Ouro Preto, passou do nível 3 para o nível 2 de emergência. Segundo a empresa, o Programa de Descaracterização já recebeu mais de R$ 12,7 bilhões.

