Barragem de rejeitos na Grande BH tem nível de emergência encerrado

A Agência Nacional de Mineração (ANM) encerrou o nível de emergência da barragem Vargem Grande, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura estava em nível 1 e, na última terça-feira (16/12), recebeu a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva, documento técnico que atesta a segurança do barramento.

De acordo com a mineradora Vale, responsável pela barragem, a retirada de nível em Vargem Grande ocorreu devido à melhoria das condições de estabilidade, decorrente do avanço do processo de descaracterização da barragem. Parte do rejeito do reservatório foi retirado, o que possibilitou melhoria nos fatores de segurança da estrutura, atendendo aos requisitos exigidos pelas normas e pela legislação.

A mineradora afirma ainda ter realizado investigações geológico-geotécnicas, que permitiram melhor definição dos parâmetros de resistência dos materiais. A barragem também se beneficiou da conclusão de um estudo sísmico específico, que possibilitou uma melhor aferição dos parâmetros de vibração na estrutura.

A Barragem Vargem Grande é uma das estruturas a montante que estão incluídas no Programa de Descaracterização da Vale. Segundo a mineradora, desde 2019, foram concluídas as obras de 19 das 30 estruturas previstas, o que equivale a 63% do total. Em 2025, foram concluídas as obras das barragens Campo Grande, em Mariana, e Grupo, em Ouro Preto, ambas na Região Central de Minas.

A Vale informa ainda que não tem mais estrutura alguma em nível máximo de emergência dede que barragem Forquilha III, em Ouro Preto, passou do nível 3 para o nível 2 de emergência. Segundo a empresa, o Programa de Descaracterização já recebeu mais de R$ 12,7 bilhões.