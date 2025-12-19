Morte de criança de Sabará é a 1ª do atual período chuvoso em MG

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Minas Gerais registrou a primeira morte em decorrência das chuvas do atual período chuvoso, que teve início em 1º de outubro. A vítima é Luigi de Jesus Aurichio, de 5 anos, que teve morte cerebral em decorrência de soterramento provocado por deslizamento em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última terça-feira (16/12). A informação foi confirmada pela Defesa Civil estadual nesta sexta-feira (19/12).

A casa onde Luigi morava foi atingida por desabamento provocado pelo excesso de umidade devido à chuva forte que atingiu a cidade, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Os pais e dois irmãos da criança, de 7 e 10 anos, também estavam na residência no momento do desastre.

A terra de um barranco ao lado desabou e atingiu um muro de arrimo que desceu sobre a casa. A mãe de Luigi e os dois irmãos foram atingidos superficialmente. Já o pai e o menino ficaram completamente soterrados.

Luigi sofreu um corte na boca e teve parada cardiorrespiratória. Depois de quase uma hora de reanimação, ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII, onde ficou internado em estado grave, até essa quinta (18), quando a morte foi confirmada.

Boletim da Defesa Civil

Conforme a Defesa Civil, até esta sexta (19), 70 municípios mineiros estão em situação de emergência, sendo 17 deles com emissão de decretos. Além do primeiro óbito, também há 302 desabrigados e 3 mil desalojados.

Em relação à ajuda humanitária, já foram distribuídos 155 kits dormitório, 205 de higiene e 205 de limpeza. Também já foram enviados 171 colchões e 375 cestas básicas.