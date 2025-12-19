Vinte cidades de Minas podem ter chuvas intensas até sábado (20/12)

Vinte cidades de Minas Gerais estão sob alerta laranja para chuvas intensas nesta sexta-feira (19/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até a manhã deste sábado (20/12).

Municípios poderão contar com chuvas entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Outros 547 municípios também estão sob alerta amarelo, isto é, com perigo potencial de chuvas, até a noite desta sexta-feira (19/12).

Essas cidades podem esperar chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, e ventos intensos (40-60km/h). Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.







Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Municípios sob alerta laranja:

Araporã

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Centralina

Comendador Gomes

Gurinhatã

Ipiaçu

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Prata

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

União de Minas

Municípios sob alerta amarelo:

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Arinos

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Borda da Mata

Botelhos

Brasilândia de Minas

Brás Pires

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canaã

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Caparaó

Capela Nova

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Chapada Gaúcha

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Confins

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Contagem

Coqueiral

Cordisburgo

Cordislândia

Coromandel

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Curvelo

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Divinésia

Divino

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Bosco

Dom Silvério

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Faria Lemos

Felixlândia

Fervedouro

Florestal

Formiga

Formoso

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Fronteira

Frutal

Funilândia

Goianá

Gonçalves

Grupiara

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guaxupé

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Inhaúma

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jacutinga

Januária

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jesuânia

João Pinheiro

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lambari

Lamim

Laranjal

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luisburgo

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Manhuaçu

Manhumirim

Maravilhas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Mário Campos

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Munhoz

Muriaé

Muzambinho

Natalândia

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Palma

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Recreio

Resende Costa

Ressaquinha

Riachinho

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Alegre

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Pedro dos Ferros

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Sete Lagoas

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Teixeiras

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucânia

Urucuia

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Vazante

Veríssimo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.