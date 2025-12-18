Chuva em BH: amigos criam vaquinha para motoboy atingido por poste

Amigos e familiares do motociclista de 41 anos, que foi atingido por um poste durante uma tempestade quando voltava para casa na Avenida Vilarinho com Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova em Belo Horizonte, na madrugada de sábado (13/10), criaram uma vaquinha solidária para ajudá-lo financeiramente enquanto se recupera.

Segundo Gilliard Barbosa de Oliveira, ele estava voltando do trabalho junto com um colega que estava em outra moto quando foi surpreendido por uma ventania intensa. A chuva havia dado uma trégua e decidiram seguir viagem, já que estavam próximos de casa. No entanto, por volta das 0h30, ele enfrentou uma tempestade com rajadas de vento e não conseguiu manter o controle da motocicleta.

Ele, então, parou a moto e, segundos depois, foi atingido pelo poste. “Foi tudo de repente, tudo muito rápido. O vento começou a balançar a moto, me arrastando. Quando parei, só vi o vulto. Só percebi que era um poste na hora que eu estava no chão e ele estava em cima de mim”, contou.

Motociclista retornava para casa após o trabalho quando foi surpreendido por ventos intensos que derrubaram um poste que caiu sobre ele e a motocicleta Redes sociais/reprodução

Gilliard afirma que só sobreviveu graças à ajuda imediata de pessoas que passavam pelo local e conseguiram retirar o poste de cima dele. “Se não fosse a ajuda dessas pessoas, eu não sei o que teria acontecido. Um casal ficou o tempo todo comigo, a mulher me abraçou. Não deixaram ninguém chegar perto de mim. Foram anjos que Deus colocou no meu caminho. Foi um grande susto, que só de lembrar me dá agonia”, relatou emocionado.

Ele sofreu diversos ferimentos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde precisou passar por cirurgia plástica no braço, levou mais de 30 pontos no braço e 10 no supercílio, devido à pancada na região dos olhos. O motoboy também está usando tipoia, além de fazer uso contínuo de medicamentos para controle da dor. Por orientação médica, ele está afastado das atividades e não tem condições de trabalhar neste momento.

Autônomo, Gilliard depende exclusivamente das entregas realizadas diariamente para garantir o sustento da família. Pai de quatro filhas e sem poder trabalhar, as despesas aumentaram por causa dos gastos com medicamentos e conserto da motocicleta.

Diante da situação, amigos e familiares decidiram criar uma vaquinha solidária para arrecadar recursos que ajudem Gilliard a atravessar este período de recuperação. A iniciativa busca oferecer apoio financeiro para a compra de remédios, despesas com a família e reparo da moto, até que ele possa retomar suas atividades profissionais.

“Sou autônomo, as contas não param e agora não tenho como trabalhar. Qualquer ajuda faz muita diferença para mim e para minha família”, disse o motoboy, que agradece a solidariedade e as mensagens de apoio recebidas desde o acidente.

Como doar

As doações podem ser feitas por meio da chave Pix (31) 99148-7018, do Banco Nubank, em nome de Gilliard Barbosa de Oliveira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro