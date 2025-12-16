Após quase um ano, tempestade volta a causa estragos em Santa Luzia

As últimas chuvas acenderam um sinal vermelho a cidades mineiras, devido a inúmeros dramas urbanos existentes nesta época do ano. Deslizamentos de terrenos, alagamento de vias públicas, queda de árvores, muros destruídos, soterramento de moradias e tragédias envolvendo famílias são alguns dos problemas recorrentes. Ainda se recuperando das tempestades de janeiro, Santa Luzia, na Grande BH, registrou na noite dessa segunda-feira (15/12) e na madrugada desta terça (16/12) ocorrências no município e no distrito de São Benedito.

Conforme o Departamento de Defesa Civil da Prefeitura de Santa Luzia, foram registrados mais de 70 milímetros de volume de chuva no período de uma hora. Houve desmoronamento parcial de uma casa no Bairro Três Corações, queda de muro de uma residência no Bairro Asteca e alagamento de alguns imóveis localizados às margens do Ribeirão Poderoso, no Conjunto Palmital.

Também na sede municipal, segundo a prefeitura local, várias vias públicas foram alagadas, mas a situação já voltou ao normal; não houve mortes ou feridos. “Equipes da Defesa Civil estão em campo, visitando as áreas afetadas e cadastrando as famílias atingidas”, informa a prefeitura em nota.

No Bairro Ponte Pequena, foi registrada a queda da passarela de pedestres da Rua José Pedro de Carvalho, que dá acesso ao Bairro Frimisa, onde fica a sede da prefeitura. A via está interditada desde janeiro após rompimento de uma adutora da Copasa.

Memória

Em 30 de janeiro, conforme mostrou o Estado de Minas, três bairros do distrito de São Benedito vivenciaram um caos, com destruição de cinco casas, alagamento de ruas e cheia do córrego entre o Cristina, o Palmital e o São Cosme. As águas que passam por um canal subiram mais de um metro e invadiram vias públicas.

Nesse cenário assustador, houve momentos de solidariedade humana. O barbeiro Walisson Washington Santos Batista, de 24 anos, conhecido por Liliu do Corte, conseguiu resgatar do interior de um carro uma menina, que estava no banco da frente. Ao passar pela Avenida Pereira dos Santos, tomada pelas águas, no Bairro Cristina A, o veículo conduzido pela mãe da garota parou e começou a flutuar, de acordo com o rapaz.

Sem pensar duas vezes, Liliu entrou na “lagoa” que se formou, retirou a criança e a entregou a uma vizinha. Na sequência, com a ajuda do colega Emanuel Philipe Pereira Santos Alves, de 19, empurrou o carro para uma parte mais alta da avenida. “Fiz o que qualquer pessoa de bem faria num momento desses”, afirmou Liliu.