5 aplicativos de previsão do tempo para não ser pego de surpresa

Com a instabilidade do tempo e os alertas de temporais cada vez mais frequentes, ter uma previsão precisa na palma da mão se tornou essencial. Saber se vai chover forte, ventar ou fazer sol ajuda no planejamento do dia e, principalmente, na segurança de todos.

Para não ser pego de surpresa, separamos cinco aplicativos que oferecem informações detalhadas e confiáveis sobre o clima, disponíveis para Android e iOS.

Leia Mais

Opções para acompanhar o tempo

AccuWeather

Conhecido por sua alta precisão, o AccuWeather oferece previsões detalhadas para as próximas horas e para os próximos 15 dias. Um de seus diferenciais é o recurso MinuteCast, que informa a previsão de chuva minuto a minuto para as duas horas seguintes. O aplicativo também possui alertas de tempo severo, mapas de radar e a funcionalidade RealFeel, que indica a sensação térmica real, considerando fatores como umidade e vento.

Climatempo

Totalmente focado no Brasil, o Climatempo é uma das referências no país. Utiliza dados de estações meteorológicas espalhadas por todo o território nacional, o que garante uma previsão mais ajustada à realidade local. Além da previsão para 15 dias, o app oferece mapas de radar, imagens de satélite e vídeos com análises de meteorologistas. Seus alertas são personalizados para diferentes condições climáticas, como risco de temporais, geada ou ondas de calor.

The Weather Channel

Este aplicativo é um dos mais completos e populares do mundo. Com uma interface limpa, ele exibe a previsão do tempo por hora, diária e para os próximos 15 dias. O grande destaque do The Weather Channel são seus mapas de radar interativos, que mostram em tempo real a movimentação de chuvas e tempestades. A plataforma também envia notificações sobre alertas de tempo severo emitidos por órgãos oficiais.

Windy

Ideal para quem busca informações mais técnicas e visuais, o Windy apresenta mapas interativos de alta qualidade. Nele, é possível visualizar em detalhes a direção e a intensidade dos ventos, ondas, temperatura e nuvens. Embora pareça complexo, sua interface é intuitiva e permite que qualquer pessoa entenda a dinâmica do clima na sua região. É uma ferramenta poderosa para planejar atividades ao ar livre e acompanhar a evolução de frentes frias ou tempestades.

Google Weather

Integrado diretamente ao aplicativo de busca do Google, o Google Weather é a opção mais prática para consultas rápidas. Basta pesquisar por “previsão do tempo” para ter acesso a um painel completo, com temperatura atual, previsão para as próximas horas e para os próximos 10 dias. O visual é simples e direto, mostrando informações sobre chance de chuva, umidade e vento. É possível adicionar um atalho na tela inicial do celular para acesso instantâneo.