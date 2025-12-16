Chuva em Minas: 2 mil pessoas estão desalojadas por causa dos temporais 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Minas Gerais tem duas mil pessoas desalojadas em decorrência dos temporais no estado, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta terça-feira (16/12). Desalojados são pessoas que precisam desocupar suas casas e foram para residência de amigos e parentes. O número segue estabilizado desde 30 de novembro.

O número de cidades em situação de emergência por causa das chuvas permanece em 56 municípios, o mesmo divulgado nessa segunda-feira (15/12). Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – também segue em 272 desde sexta-feira (12/12). No mesmo período de 2024, havia 323 desalojados e 145 desabrigados. No período chuvoso que teve início em outubro deste ano, não houve mortes registradas. Porém, em 16 de dezembro de 2024, Minas já contabilizava uma morte.

A Defesa Civil estadual também já distribuiu 155 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 205 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 205 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 171 colchões; 7 lonas; 375 cestas básicas e 2 mil telhas.





Estragos causados pela chuva





Em Sabará, na Grande BH, uma família foi atingida por um desabamento, na manhã desta terça-feira (16/12), depois de um barranco deslizar sobre a casa onde eles moravam.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o desabamento foi provocado pela chuva forte. Com o excesso de umidade, a terra desabou e atingiu a casa na rua Zilda Caldeira de Oliveira, no Bairro Morro de São Francisco.

De acordo com o tenente Raul, um muro de arrimo desceu sobre a casa e todos os ocupantes foram atingidos. Luigi de Jesus Auricho, de apenas 5 anos, e o pai, Leonardo Eurico Barbosa, de 51, foram soterrados.

A chuva da noite dessa segunda-feira (15/12) também causou estragos em Santa Luzia, na Grande BH. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ruas alagadas e enxurradas.

Vídeos divulgados fkagraram o Canal do Cristina, localizado no Conjunto Cristina, no Bairro São Benedito, totalmente alagado. Segundo relato nas redes sociais, o volume de chuva fez com que a água transbordasse em poucos minutos.

Uma forte chuva deixou diversas ruas alagadas no Centro e em bairros de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, na noite dessa segunda-feira (15/12). O Rio Paraibuna, que corta a cidade, subiu dois metros, alcançando 3,2 metros.

No Mergulhão, localizado na Avenida Rio Branco, a maior da cidade, alguns ônibus do transporte coletivo urbano ficaram ilhados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a água dentro do veículo e alguns passageiros no teto do coletivo.

