Assine
overlay
Início Gerais
PERÍODO CHUVOSO

Chuva em Minas: 2 mil pessoas estão desalojadas por causa dos temporais 

O estado tem 56 municípios em situação de emergência e 272 desabrigados neste período chuvoso

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
16/12/2025 13:13

compartilhe

SIGA
x
Equipe da Defesa Civil vai até local em que família foi soterrada em Sabará, na Grande BH
Equipe da Defesa Civil vai até local em que família foi soterrada em Sabará, na Grande BH crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Minas Gerais tem duas mil pessoas desalojadas em decorrência dos temporais no estado, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta terça-feira (16/12). Desalojados são pessoas que precisam desocupar suas casas e foram para residência de amigos e parentes. O número segue estabilizado desde 30 de novembro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O número de cidades em situação de emergência por causa das chuvas permanece em 56 municípios, o mesmo divulgado nessa segunda-feira (15/12). Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – também segue em 272 desde sexta-feira (12/12). No mesmo período de 2024, havia 323 desalojados e 145 desabrigados. No período chuvoso que teve início em outubro deste ano, não houve mortes registradas. Porém, em 16 de dezembro de 2024, Minas já contabilizava uma morte.

A Defesa Civil estadual também já distribuiu 155 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 205 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 205 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 171 colchões; 7 lonas; 375 cestas básicas e 2 mil telhas.

Leia Mais


Estragos causados pela chuva


Em Sabará, na Grande BH, uma família foi atingida por um desabamento, na manhã desta terça-feira (16/12), depois de um barranco deslizar sobre a casa onde eles moravam.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o desabamento foi provocado pela chuva forte. Com o excesso de umidade, a terra desabou e atingiu a casa na rua Zilda Caldeira de Oliveira, no Bairro Morro de São Francisco.

De acordo com o tenente Raul, um muro de arrimo desceu sobre a casa e todos os ocupantes foram atingidos. Luigi de Jesus Auricho, de apenas 5 anos, e o pai, Leonardo Eurico Barbosa, de 51, foram soterrados.

A chuva da noite dessa segunda-feira (15/12) também causou estragos em Santa Luzia, na Grande BH. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ruas alagadas e enxurradas. 

Vídeos divulgados fkagraram o Canal do Cristina, localizado no Conjunto Cristina, no Bairro São Benedito, totalmente alagado. Segundo relato nas redes sociais, o volume de chuva fez com que a água transbordasse em poucos minutos.

Uma forte chuva deixou diversas ruas alagadas no Centro e em bairros de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, na noite dessa segunda-feira (15/12). O Rio Paraibuna, que corta a cidade, subiu dois metros, alcançando 3,2 metros.

No Mergulhão, localizado na Avenida Rio Branco, a maior da cidade, alguns ônibus do transporte coletivo urbano ficaram ilhados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a água dentro do veículo e alguns passageiros no teto do coletivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Cidades em situação de emergência:


  • Almenara
  • Alvinópolis
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Belmiro Braga
  • Bom Despacho
  • Bonito de Minas
  • Camanducaia
  • Campo Belo
  • Cana Verde
  • Canápolis
  • Capitão Enéas
  • Carlos Chagas
  • Cássia
  • Cedro do Abaeté
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Barra de Minas
  • Delfinópolis
  • Divisópolis
  • Fama
  • Frutal
  • Guapé
  • Ibiracatu
  • Iguatama
  • Ilicínea
  • Itaúna
  • Itumirim
  • Joaíma
  • João Pinheiro
  • Laranjal
  • Lavras
  • Leopoldina
  • Luz
  • Machacalis
  • Manga
  • Manhuaçu
  • Montes Claros
  • Novo Cruzeiro
  • Ouro Branco
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pará de Minas
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Pequeri
  • Prata
  • Rio Doce
  • Sacramento
  • São Francisco de Sales
  • são Sebastião de Bela Vista
  • Senador Amaral
  • Senador Firmino
  • Ubá
  • Unaí
  • Varginha

Tópicos relacionados:

chuva grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay