Chuva em Minas: 2 mil pessoas estão desalojadas por causa dos temporais
O estado tem 56 municípios em situação de emergência e 272 desabrigados neste período chuvoso
compartilheSIGA
Minas Gerais tem duas mil pessoas desalojadas em decorrência dos temporais no estado, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta terça-feira (16/12). Desalojados são pessoas que precisam desocupar suas casas e foram para residência de amigos e parentes. O número segue estabilizado desde 30 de novembro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O número de cidades em situação de emergência por causa das chuvas permanece em 56 municípios, o mesmo divulgado nessa segunda-feira (15/12). Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – também segue em 272 desde sexta-feira (12/12). No mesmo período de 2024, havia 323 desalojados e 145 desabrigados. No período chuvoso que teve início em outubro deste ano, não houve mortes registradas. Porém, em 16 de dezembro de 2024, Minas já contabilizava uma morte.
A Defesa Civil estadual também já distribuiu 155 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 205 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 205 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 171 colchões; 7 lonas; 375 cestas básicas e 2 mil telhas.
Leia Mais
Estragos causados pela chuva
Em Sabará, na Grande BH, uma família foi atingida por um desabamento, na manhã desta terça-feira (16/12), depois de um barranco deslizar sobre a casa onde eles moravam.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o desabamento foi provocado pela chuva forte. Com o excesso de umidade, a terra desabou e atingiu a casa na rua Zilda Caldeira de Oliveira, no Bairro Morro de São Francisco.
De acordo com o tenente Raul, um muro de arrimo desceu sobre a casa e todos os ocupantes foram atingidos. Luigi de Jesus Auricho, de apenas 5 anos, e o pai, Leonardo Eurico Barbosa, de 51, foram soterrados.
A chuva da noite dessa segunda-feira (15/12) também causou estragos em Santa Luzia, na Grande BH. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ruas alagadas e enxurradas.
Vídeos divulgados fkagraram o Canal do Cristina, localizado no Conjunto Cristina, no Bairro São Benedito, totalmente alagado. Segundo relato nas redes sociais, o volume de chuva fez com que a água transbordasse em poucos minutos.
Uma forte chuva deixou diversas ruas alagadas no Centro e em bairros de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, na noite dessa segunda-feira (15/12). O Rio Paraibuna, que corta a cidade, subiu dois metros, alcançando 3,2 metros.
No Mergulhão, localizado na Avenida Rio Branco, a maior da cidade, alguns ônibus do transporte coletivo urbano ficaram ilhados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a água dentro do veículo e alguns passageiros no teto do coletivo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Cidades em situação de emergência:
- Almenara
- Alvinópolis
- Araçuaí
- Araguari
- Belmiro Braga
- Bom Despacho
- Bonito de Minas
- Camanducaia
- Campo Belo
- Cana Verde
- Canápolis
- Capitão Enéas
- Carlos Chagas
- Cássia
- Cedro do Abaeté
- Comendador Gomes
- Conceição da Barra de Minas
- Delfinópolis
- Divisópolis
- Fama
- Frutal
- Guapé
- Ibiracatu
- Iguatama
- Ilicínea
- Itaúna
- Itumirim
- Joaíma
- João Pinheiro
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Luz
- Machacalis
- Manga
- Manhuaçu
- Montes Claros
- Novo Cruzeiro
- Ouro Branco
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pará de Minas
- Pavão
- Pedra Azul
- Pequeri
- Prata
- Rio Doce
- Sacramento
- São Francisco de Sales
- são Sebastião de Bela Vista
- Senador Amaral
- Senador Firmino
- Ubá
- Unaí
- Varginha