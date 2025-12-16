Assine
CHUVAS EM BH

Bairros das regionais Nordeste e Leste estão sob alerta de deslizamento

Período chuvoso eleva apreensão em BH, assombrada pelo risco geológico. Nesta terça-feira (16/12), uma casa foi atingida por um deslizamento em Sabará

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
16/12/2025 10:31 - atualizado em 16/12/2025 10:33

Regiões de BH estão sob risco de deslizamento
Regiões de BH estão sob risco de deslizamento crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A forte chuva registrada entre a noite dessa segunda-feira (15/12) e manhã de hoje colocou as regiões Nordeste e Leste de Belo Horizonte em risco geológico moderado, o que significa a maior possibilidade de desabamentos e deslizamentos. O alerta é válido, pelo menos, até terça-feira (16/12).

As regionais ocupam o terceiro e segundo lugar na lista entre as que receberam maior volume pluviométrico no mês. A Região Leste atingiu 240,4 milímetros (mm) de chuva até a manhã desta terça, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital, somando mais da metade da média esperada para o mês em 16 dias. A média climatológica de dezembro em BH é de 339,1 mm.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Já a Região Nordeste acumula 249,6 mm, o que representa 73,6% do total esperado em dezembro. No primeiro lugar do ranking está a Região Centro-Sul, com 282,2 mm (83,5%), mas a área não está sob alerta.

De acordo com a Defesa Civil, é essencial que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e aos sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Na manhã desta terça, um deslizamento de terra atingiu uma casa no Bairro Morro de São Francisco, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de BH, e soterrou uma criança de 5 anos e um adulto de idade não divulgada.

Na residência, havia cinco pessoas, mas apenas essa criança ficou em estado grave. Ela foi reanimada pelo Corpo de Bombeiros Militar por cerca de 50 minutos e depois encaminhada ao Hospital João XXIII, em BH.

Sinais que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes
  • Água empoçando no quintal
  • Portas e janelas emperrando
  • Rachaduras no solo
  • Água minando da base do barranco
  • Poste ou árvores inclinando
  • Muros e paredes estufados
  • Estalos na estrutura
  • Se algum desses sinais for identificado, a pessoa deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199) ou, em caso de emergências, para o Corpo de Bombeiros (193).

Recomendações de segurança

  • Não faça cortes altos ou inclinados em barrancos
  • Instale calhas no telhado
  • Conserte vazamentos em caixas-d’água e reservatórios
  • Não descarte lixo ou entulho em encostas
  • Não despeje esgoto no barranco
  • Evite queimadas

