Bairros das regionais Nordeste e Leste estão sob alerta de deslizamento

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A forte chuva registrada entre a noite dessa segunda-feira (15/12) e manhã de hoje colocou as regiões Nordeste e Leste de Belo Horizonte em risco geológico moderado, o que significa a maior possibilidade de desabamentos e deslizamentos. O alerta é válido, pelo menos, até terça-feira (16/12).

As regionais ocupam o terceiro e segundo lugar na lista entre as que receberam maior volume pluviométrico no mês. A Região Leste atingiu 240,4 milímetros (mm) de chuva até a manhã desta terça, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil da capital, somando mais da metade da média esperada para o mês em 16 dias. A média climatológica de dezembro em BH é de 339,1 mm.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Já a Região Nordeste acumula 249,6 mm, o que representa 73,6% do total esperado em dezembro. No primeiro lugar do ranking está a Região Centro-Sul, com 282,2 mm (83,5%), mas a área não está sob alerta.

De acordo com a Defesa Civil, é essencial que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e aos sinais que podem indicar risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Na manhã desta terça, um deslizamento de terra atingiu uma casa no Bairro Morro de São Francisco, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de BH, e soterrou uma criança de 5 anos e um adulto de idade não divulgada.

Na residência, havia cinco pessoas, mas apenas essa criança ficou em estado grave. Ela foi reanimada pelo Corpo de Bombeiros Militar por cerca de 50 minutos e depois encaminhada ao Hospital João XXIII, em BH.

Sinais que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Poste ou árvores inclinando

Muros e paredes estufados

Estalos na estrutura

Se algum desses sinais for identificado, a pessoa deve sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199) ou, em caso de emergências, para o Corpo de Bombeiros (193).

Recomendações de segurança